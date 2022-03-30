Еврооблигации Украины резко подорожали

Главное: Еврооблигации Украины дорожают. Рост более чем на 14%.

Детали: После переговоров с Россией в Стамбуле, еврооблигации Украины резко выросли в цене. Они в среднем подорожали на 14,4%.

Ценные бумаги с погашением в сентябре этого года выросли на 17,2% до 62,4% номинала, что соответствует доходности к погашению 154,7% годовых, тогда как днем ранее ставка составляла 221,6%.

При этом еврооблигации с погашением в следующем году в результате подорожания котировались по ставке 62,1% годовых, в 2024-м году – 48,9% годовых, в 2025-м году – 36,9%, а в 2026-м году – 31,2%.

В то же время ценные бумаги с погашением в 2027-2029-х годах снизились до 27,7-22,8% против 31,5-26,2% днем ранее.

Наконец, доходность еврооблигаций с погашением в 2032-2033-х годах снизилась во вторник на 2,9-3% до 20,1-19,5% годовых.

Стоит добавить, что ценные бумаги в евро с погашением в 2026-м году котировались с доходностью 33,8%, в 2030-м году – 18,2%, что соответственно на 4,9% и 2,9% меньше, чем днем ранее.

Резюмируем, что курс ВВП-варрантов во вторник подрос на 20,6% и составлял 33,3% номинала.

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