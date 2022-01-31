Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В МИД рассказали, когда закончится агрессия России

В МИД рассказали, когда закончится агрессия России

Агата Кловская
31.01.22 16:16
142
В МИД рассказали, когда закончится агрессия России

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что агрессия со стороны России завершится тогда, когда российские войска уйдут из Донбасса и Крыма. При этом вооружение, которое нам поставляют мировые партнеры, усиливают позиции Украины.

Детали: Российская агрессия против Украины завершится, когда войска РФ уйдут из Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска из Донбасса и Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Киев считает главной целью, чтобы именно Москва пошла на уступки.

«Украина готова к диалогу, но никто не будет на нас давить», — заявил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что страна готова к военному вторжению РФ, однако, чтобы этого не допустить, нужна дипломатия, которая может добиться успеха.

«Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха», — сказал министр.

Дмитрий Кулеба напомнил, что на сегодня Украина имеет беспрецедентный уровень поддержки мировых партнеров. А поставляемое ими вооружение — это дополнительные аргументы, усиливающие позицию Украины.

«Десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину, — это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил что не очень доверяет словам Кремля о ненападении на Украину.

«Подчеркиваю, что лучший способ РФ доказать искренность этих слов — это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак», — заявил Кулеба, добавив, что Москве следует контактировать дипломатически.

Глава МИД заявил, что лучший способ доказать заявления о ненападении — это отвести войска и военное оборудование не только от границы, а также с временно оккупированных территорий. Это будет первыми шагами к деэскалации.

В тему: Министр обороны Украины оценил вероятность нападения России.

Тэги: Украина, Россия, Министерство иностранных дел Украины, война, агрессия, Дмитрий Кулеба

Комментарии

Статьи

28.01.22 16:19

Как Великобритания и Франция в сентябре 1939 года «помогли» Польше и нужна ли сейчас такая «поддержка»

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Венедиктова, Баканов и руководство ГБР — первые кандидаты на посадку при новой власти?
31.01.22 17:03

Венедиктова, Баканов и руководство ГБР — первые кандидаты на посадку при новой власти?

Автор: Ульяна Медвецкая, «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.01.22 17:05

Священник УПЦ объяснил, нужно ли занавешивать зеркала после смерти родственников
31.01.22 16:54

На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
31.01.22 15:49

Европейский клуб пытается избавиться от основного форварда сборной Украины
31.01.22 15:24

Имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать
31.01.22 14:42

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился в 7 раз
31.01.22 14:40

Священник УПЦ рассказал, как новомученики просвещали людей в начале ХХ века
31.01.22 14:20

В УПЦ рассказали, нужно ли причащать ребенка, если он капризничает
31.01.22 14:02

В Киеве фиксируется всплеск гриппа
31.01.22 13:55

Митрополит УПЦ объяснил, кого прощает Господь
31.01.22 13:46

В Минобороны рассказали, будут ли в Украине объявлять мобилизацию
31.01.22 14:42

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине увеличился в 7 раз
31.01.22 14:02

В Киеве фиксируется всплеск гриппа
31.01.22 12:35

Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
31.01.22 09:51

Коронавирус в Украине: 22 026 заболевших и 78 погибших
31.01.22 09:46

Стало известно, будут ли вводить в киевских школах карантин
31.01.22 09:00

Скончался знаменитый Афоня
30.01.22 10:55

В Минздраве уточнили сроки бустерной вакцинации
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
25.01.22 19:00

Главные новости за 25 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
26.01.22 09:26

Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
Фото и Видео
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
ДТП под Киевом: маршрутка попала под поезд
Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе
Александр Усик дебютирует в профессиональном футболе
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.