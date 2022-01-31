В МИД рассказали, когда закончится агрессия России

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что агрессия со стороны России завершится тогда, когда российские войска уйдут из Донбасса и Крыма. При этом вооружение, которое нам поставляют мировые партнеры, усиливают позиции Украины.

Детали: Российская агрессия против Украины завершится, когда войска РФ уйдут из Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«Агрессия России против Украины будет завершена тогда, когда Российская Федерация полностью выведет войска из Донбасса и Крыма. А Украина вернет политико-дипломатическим путем свои временно оккупированные территории», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Киев считает главной целью, чтобы именно Москва пошла на уступки.

«Украина готова к диалогу, но никто не будет на нас давить», — заявил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что страна готова к военному вторжению РФ, однако, чтобы этого не допустить, нужна дипломатия, которая может добиться успеха.

«Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха», — сказал министр.

Дмитрий Кулеба напомнил, что на сегодня Украина имеет беспрецедентный уровень поддержки мировых партнеров. А поставляемое ими вооружение — это дополнительные аргументы, усиливающие позицию Украины.

«Десятки тонн оборонительного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину, — это тонны аргументов, которые усиливают переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно для того, чтобы его не пришлось применять», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил что не очень доверяет словам Кремля о ненападении на Украину.

«Подчеркиваю, что лучший способ РФ доказать искренность этих слов — это немедленно снизить военное, политическое и экономическое давление на Украину, отказаться от идей дестабилизации ситуации из-за надуманных протестов, кибератак», — заявил Кулеба, добавив, что Москве следует контактировать дипломатически.

Глава МИД заявил, что лучший способ доказать заявления о ненападении — это отвести войска и военное оборудование не только от границы, а также с временно оккупированных территорий. Это будет первыми шагами к деэскалации.

В тему: Министр обороны Украины оценил вероятность нападения России.