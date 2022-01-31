Непогода в Украине обесточила более трех сотен населенных пунктов

Главное: В Украине бушевала непогода. Стало известно о последствиях.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. В ГСЧС рассказали о ее последствиях на утро понедельника, 31 января.

Так, из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, в результате чего были обесточены 317 населенных пунктов в шести областях страны.

Больше всего пострадала Львовская область, где без электричества остались 123 населенных пункта.

Также досталось Тернопольской (56), Ровенской (54), Хмельницкой (38), Волынской (32) и Закарпатской (14) областям.

Сейчас к возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

При этом водителей заверили, что проезд на дорогах (а также на горных перевалах) общего пользования обеспечен

Стоит отметить, что ночью на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахова и села Деловое на Закарпатье произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 кубометров) без негативных последствий. Сейчас последствия ликвидированы.

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