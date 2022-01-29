Шведы решили научить воронов собирать окурки в обемн на еду

Главное: Специалисты из Швеции захотели обучить диких воронов собирать на улицах городов окурки и другой мелкий мусор. Метод поможет сэкономить не менее 75% расходов бюджета на уборку территории.

Детали: Шведский стартап Corvid Cleaning намерен пошагово выдрессировать воронов, чтобы они могли собирать окурки и приносить их в автомат, который будет выдавать им корм. Как сообщает Lenta.ru, запустить систему в тестовом формате планируют в городе Седертелье.

Компания выбрала воронов, так как посчитала их наиболее умными для выполнения поставленной задачи. По мнению специалистов, их легче обучать, однако существует небольшой риск, что птицы съедят мусор.

Ожидается, что инициатива поможет сэкономить бюджетные средства. На данный момент сбор одного окурка в Швеции оценивается в 2 кроны (около 6 грн). Если же их будут собирать вороны, то эту сумму, по подсчетам разработчиков, можно будет снизить вчетверо.

В случае успеха технологию внедрят в остальных частях страны.

Справка: Ворон считается одной из самых умных птиц. Когда ученые решили проверить, действительно ли ворон наделен интеллектом, птице давали пить воду из глубокого кувшина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон додумался бросать в емкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. При этом он выбрасывал резину и пластмассу из кувшина, когда видел, что уровень воды от них не повышается.

Считается, что вороны умеют планировать сложные многоступенчатые действия, запоминать их последовательность, способны к абстрактному мышлению.

В первые месяцы своей жизни птицы послушны и легко поддаются приручению.

В тему: 5 июня 2018 года в Киеве на проспекте Науки стая ворон атаковала женщину и клювами повредили ей голову. По словам специалистов, такое случается в основном весной, ведь в период высиживания яиц птицы очень агрессивны. В таких случаях помочь людям крайне сложно, можно разве что спугнуть птиц взрывами петард.