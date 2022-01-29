День мобилизации против угрозы ядерной войны: какая дата отмечается 29 января

Сегодня, 29 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны и Петр-полукорм.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

В этот день в 1985 году несколько стран во главе с правительством Индии подписали Делийскую декларацию. Принципы этой декларации призывали весь мир отказаться не только от использования ядерного оружия, но и от дальнейших разработок в этой сфере.

Важной причиной для создания Делийской декларации послужило грустное событие, произошедшее в 1945 году на территории Японии. Хиросима и Нагасаки буквально исчезли под ядовитым облаком в результате ядерного взрыва. Все выжившие после взрыва в дальнейшем погибли от так называемой лучевой болезни, а последствия катастрофы тянутся и по сей день.

Этот случай использования ядерного оружия зафиксирован в истории, как единственный в своем роде, однако этот факт не помешал другим странам продолжить разработки смертоносных боеголовок.

Петр-полукорм

Название праздник берет от церковной даты чествования вериг святого апостола Петра, одного из 12 учеников Иисуса Христа, первого Папы Римского. Петр стал первым, кто признал в Иисусе мессию. За свою жизнь он обратил к христианству тысячи людей. Также, путешествуя по странам, он нес слово Божие в люди.

Обладая даром исцеления, Петр излечивал безнадежно больных. Написал несколько собраний, посвященных учениям Христа. На 67-ом году жизни Петр подвергся мученической смерти от язычников: его сковали веригами – железными цепями, и подвергли распятию вверх ногами на кресте.

Вторую часть названия Петр-полукорм получил от народной традиции проверять залежи остатков в погребах и амбарах, так как наступала середина зимы. Если корма для скотины и птицы оставалось меньше положенного, хозяева сокращали количество сена или зерна, выдаваемого животным. Достаточные запасы ржаной муки в амбарах предсказывали хороший урожай зерновых.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Всемирный день необязательств;

- День памяти праведного Максима Тотемского;

- День памяти героев Крут;

- День неспешного заплетания кос.