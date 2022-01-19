Ночью в Киеве произошел смертельный пожар – в огне погибла женщина

Главное: Пожар произошел в Киеве. Погибла женщина.

Детали: Минувшей ночью по улице Западная, 4 (Соломенский район) в Киеве произошел пожар. О нем сообщили в ГСЧС.

Как стало известно, пламя вспыхнуло в бытовке на площади пятнадцать квадратных метров.

В результате инцидента погибла женщина 1980-го года рождения.

Кроме этого с ожогами головы и верхних конечностей был госпитализирован мужчина 1970-го года рождения.

Спасатели оперативно потушили огонь.

Сейчас правоохранители выясняют причину случившегося.

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