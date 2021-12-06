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Новости > Патриарх Кирилл рассказал о подвиге святого князя Александра Невского

Патриарх Кирилл рассказал о подвиге святого князя Александра Невского

Александра Кудрявцева
06.12.21 18:25
257
Патриарх Кирилл рассказал о подвиге святого князя Александра Невского
Главное: Через святого благоверного князя Александра были явлены чрезвычайно важные мировоззренческие истины, а потому он не просто святой, не просто герой, один из многих, но совершенно особая историческая личность.
 
Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.
 
«Казалось бы, его жизнь была такой короткой, и особых деяний, в глобальном масштабе, будто бы не было, но, если внимательнее присмотреться к тому, что совершил Александр Невский, то станет очевидно, что его подвиг имел огромные последствия для народа и страны», — сказал Патриарх Кирилл.
 
Он напомнил, что святой благоверный князь участвовал в двух небольших локальных конфликтах, каковых тогда было много в Европе: один — на Неве, со шведами, другой — с Ливонским орденом, на льду Чудского озера. «Действительно, по сравнению с войнами, которые терзали Европу, это были небольшие конфликты, но каждый из них нес в себе огромную разрушительную силу, которая могла иметь цивилизационные последствия для народа. Потому что завоеватели, которые пытались овладеть северо-западом Руси, а затем и всей Русью, стремились не только захватить богатства, земли, подобно монголам, а хотели овладеть умом и сердцем. Говоря современным языком, речь шла о переформатировании русской цивилизации, потому что они не хотели иметь рядом с собой народ, который бы от них отличался и по вере, и по благочестию, и по национальным духовным ценностям. Все эти усилия подчинить Русь не носили узкополитический местный характер, но имели цивилизационное измерение. Святой Александр не ссорился с Ордой, а добрым словом ограждал Русь от очередных набегов. Но когда вступили закованные в латы рыцари ливонские, Александр понял, что им нужна душа, они за ней пришли на землю Русскую, и с ними не может быть никакого перемирия, никакого компромисса, — необходимо дать бой, который бы завершился победой, и тем самым спасти Родину», — рассказал Предстоятель.
 
Патриарх привел замечательные слова святого благоверного князя, которые он произнес на ступенях новгородского Софийского собора, когда отправлялся на бой с захватчиками: «Не в силе Бог, а в правде».
 
«Да, Бог не в силе человеческой, но Бог в правде. И если бы это сознавали полководцы, правители могущественные, то как бы отобразилась эта истина на жизни тысяч и миллионов людей! Но не дано было многим прозреть эту истину, а Александр Невский прозрел и выразил в словах: „Не в силе Бог, а в правде“. И, защищая правду, веру и независимость своей страны, одержал блестящие победы и тем самым избавил от опаснейшего порабощения, которое могло бы привести к коренным изменениям в мировоззрении и жизни нашего народа», — продолжил Святейший.
 
Предстоятель РПЦ отметил, что святой благоверный князь Александр Невский явил совершенно особый подвиг — духовный — подвиг прозрения подлинной опасности, которая грозила народу.
 
«Сегодня, когда мир претерпевает совершенно особые перемены, именуемые глобализацией, и превращается в некое единое целое, когда происходит проникновение разных идей, мыслей, религий, убеждений, когда действительно исчезают границы, защищавшие политическую независимость и самобытность стран и народов, — нужно особенно молиться святому благоверному князю», — подытожил Патриарх Кирилл, и пожелал, чтобы молитвами святого Александра Невского Господь помог всем хранить веру православную.
 
В тему: Предстоятель РПЦ поделился воспоминаниями о Патриархе Алексии II.
 

Тэги: Патриарх Кирилл, святой

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