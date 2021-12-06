Развязка будет после Нового года... Лукашенко оценил вероятность вторжения России в Украину

Главное: Александр Лукашенко выразил уверенность, что никто в России не собирается нападать на Украину. По его словам, каких-то развязок в этом направлении стоит ожидать после Нового года.

Детали: Александр Лукашенко оценил вероятность подготовки полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по мнению Лукашенко, западные страны «обвиняют Россию» в подготовке нападения на Украину, чтобы «молотить» Москву, вешая таким образом на нее ярлыки, передает БЕЛТА.

«Никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас (Беларуси), потому что тут мы рядом», — заверил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что «каких-то развязок» в этом направлении стоит ожидать после Нового года.

«Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем», — заявил Александр Лукашенко.

Отметим, что Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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