Одиозного депутата Киву разжаловали из кандидатов наук

Главное: Специальная коллегия Минобразования сегодня приняла решение об отмене научной степени «кандидат наук по госуправлению» одиозного депутата Ильи Кивы.

Детали: Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение о присуждении народному депутату от фракции ОПЗЖ Илье Киве научной степени «кандидат наук по госуправлению». Как сообщает представитель «Слуги народа» Юлия Гришина на своем канале в Telegram, на заседании 30 ноября также было принято лишить права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение 2 лет руководителя спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости, научного руководителя Кивы и его оппонентов.

В тему: 26 апреля 2021 года нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по госуправлению на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». При этом во время защиты он не смог ответить на вопрос оппонента, какой смысл он вкладывает в понятие «демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат».