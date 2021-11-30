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Новости > Священникам УПЦ разрешили пастырскую опеку военнослужащих - комментарий юротдела

Священникам УПЦ разрешили пастырскую опеку военнослужащих - комментарий юротдела

Александра Кудрявцева
30.11.21 19:00
87
Священникам УПЦ разрешили пастырскую опеку военнослужащих - комментарий юротдела

Главное: Народные депутаты приняли законопроект № 4626 «О службе военного капелланства», убрав из текста дискриминационную поправку, ограничивающую права верующих Украинской Православной Церкви, исполняющих воинские обязанности в Вооруженных силах Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов дал разъяснение о принятой законодательной инициативе.

«Закон, который приняли сегодня не лишен определенных недостатков, но хорошо, что в нем, по крайней мере, отсутствует риторика времен П. Порошенко», — отметил протоиерей Александр Бахов.

Глава Юротдела объяснил, депутаты не проголосовали за поправку, которая предусматривала дискриминацию верующих Украинской Православной Церкви, исполняющих воинские обязанности в Вооруженных силах Украины.

«В законопроекте была заложена дискриминационная норма — это часть 3 статьи 7, где предусматриваются определенные ограничения, в частности, процитирую: „Не может быть военным капелланом лицо, которому законом ограничен доступ в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, в другие образованные в соответствии с законами Украины воинские формирования и Государственную пограничную службу Украины“. Эта правка не была принята сегодня», — объяснил отец Олександр, добавив, что данная правка была основана на т.н. законе «О принудительном переименовании» № 2662.

По словам главы Юротдела УПЦ, исключенный сегодня пункт как раз был рассчитан на то, чтобы зафиксировать ограничения, которые есть в законе № 2662, и перенести их в закон о капелланстве.

Священник объяснил, что соответствующий комитет уже исключал эту правку как дискриминационную и не соответствующую Конституции, и напомнил, что в первом чтении 21 мая 2021 года данный законопроект был принят без нее.

«За это время — с весны до осени — в соответствующий комитет поступали разные виды правок. Среди них и вышеупомянутая. Она была представлена на второе чтение и в результате исключена», — сказал он.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О службе военного капелланства».

Принятый законопроект № 4626 предусматривает создание Службы военного капелланства и определяет ее структуру, подчинение и общую численность.

Законом закреплен статус военных капелланов как военнослужащих, определены их функциональные обязанности и требования.

При этом информация, которую будет получать капеллан от военных, конфиденциальна.

Также в Украине создадут Межконфесиональные советы по вопросам военного капелланства как совещательный орган Минобороны и МВД.

В тему: В УПЦ заявили, что будут добиваться равных прав для своих верующих в армии.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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