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Новости > Главные новости за 30 ноября 2021 года

Главные новости за 30 ноября 2021 года

Александр Панько
30.11.21 18:59
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Главные новости за 30 ноября 2021 года

— Верховная Рада приняла законопроект № 5600, касающийся изменений в Налоговый кодекс, известный также как «антиахметовский». Закон рассматривали по спецпроцедуре, чтобы не рассматривать все 11000 правок. По мнению обозревателей, документ ударить по бизнес-империи Рината Ахметова и снизит налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка.

— Украинцы с полным курсом вакцинации, которые получат 1 тыс. грн, должны будут потратить ее на протяжении 4 месяцев.

— Представитель «Слуги народа» Игорь Негулевский употребил матерщину с трибуны Верховной Рады перед тем, как попросить депутатов поддержать инициативу о помощи пострадавшим от взрыва газа в Новой Одессе.

— Президент Владимир Зеленский уволил главу Департамента контрразведки СБУ. Это произошло за день до государственного переворота, о котором в ходе пресс-марафона на прошлой неделе заявил глава государства.

— Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря «готовятся какие-то подвозы» людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен/день за участие в госперевороте.

— Система защиты Запорожской атомной электростанции аварийно разорвала соединение второго блока с энергосистемой уже через два часа после его подключения. Перед этим он прошел плановый ремонт. На данный момент это один из двух энергоблоков станции, которые до сих пор работают на российском топливе.

— В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Полностью привиты уже более 11 миллионов человек.

— Молодая пара из Запорожья создала сеть липовых интернет-магазинов, работавших по предоплате. Таким образом им удалось обмануть около 1 тыс. человек, заработав более 2 млн гривен.

— Карпаты заносит снегом. Ударил сильный мороз.

— В Украине бушевала непогода. Пострадали восемь областей.

— Островное государство Барбадос вышло из-под власти британской короны, став полностью независимой республикой и избрав собственного президента.

— Треть сотрудников австралийского парламента признались, что подвергались тем или иным сексуальным притязаниям на рабочем месте. Премьер-министр Скотт Моррисон, заказавший опрос пришел в ужас от этой статистики.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, погода, мир, СБУ, законопроект, политика, Ринат Ахметов, Карпаты, непогода, криминал, контрразведка, стихия, Юрий Косюк, курьезы, новости Украины, Слуга народа, Александр Корниенко, коронавирус, Барбадос, Игорь Негулевский

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