«Вовину тысячу» еще нужно будет успеть потратить: названы сроки

Главное: Украинцы с полным курсом вакцинации, которые получат 1 тыс. грн, должны буду потратить ее на протяжении 4 месяцев.

Детали: Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить 1 тысячу гривен, начиная с 19 декабря и до конца следующего года. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра экономики Ирину Новикову, за эти средства граждане смогут:

— купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

— посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

— купить билеты для путешествий внутри страны — на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.

«В случае неиспользования сумма будет возвращена государству», — заключила Новикова.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.