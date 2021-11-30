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Новости > На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта

На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта

Александр Панько
30.11.21 14:59
89
На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта

Главное: Система защиты Запорожской атомной электростанции аварийно разорвала соединение второго блока с энергосистемой уже через два часа после его подключения. Перед этим он прошел плановый ремонт. На данный момент это один из двух энергоблоков станции, которые до сих пор работают на российском топливе.

Детали: 30 ноября 2021 года в 05 часов 47 минут после завершения планового среднего ремонта второй энергоблок Запорожской АЭС был подключен к энергосистеме. Как сообщается на официальном сайте станции, в ходе работ по набору мощности в 07 часов 47 минут действием электрической защиты при проведении электрических испытаний второй энергоблок Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы.

Сейчас специалисты устанавливают причины прекращения работы, учитывая, что этот элемент станции около двух месяцев находился на ремонте.

Остальные пять блоков продолжают работать исправно. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне сохраняется без изменений и соответствует естественному радиационному фону.

Отметим, что энергоблок № 2 остается одним из двух, которые до сих пор работают на российском топливе. Как сообщает пресс-служба «Энергоатома», 29 ноября полностью перешел с российского на американское ядерное топливо компании Westinghouse энергоблок № 4.

Первым на американское ядерное топливо полностью перешел энергоблок № 5, в 2021 году к нему присоединились еще два блока — № 1 и № 3. Всего же на Запорожской станции шесть энергоблоков.

Справка: ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. С 1996 года является обособленным подразделением Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

В тему: 28 ноября 2021 года произошел взрыв на 7 энергоблоке Бурштынской ТЭС, госпитализированы по меньшей мере пять человек. Спустя несколько часов на соседнем энергоблоке произошел пожар.

Тэги: Запорожье, авария, происшествие, энергоблок, энергосистема, новости Украины, Запорожская АЭС

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