Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Пьяный автомойщик угнал и разбил дорогущий автомобиль своего клиента

Пьяный автомойщик угнал и разбил дорогущий автомобиль своего клиента

Александр Панько
30.11.21 14:43
216
Пьяный автомойщик угнал и разбил дорогущий автомобиль своего клиента

Главное: В понедельник вечером в Киеве нетрезвый работник автомойки попал в ДТП на электромобиле Tesla одного из клиентов.

Детали: Вечером 30 ноября житель Киева оставил свой электромобиль Tesla на автомойке на Воскресенке. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, когда он вернулся, машины на месте не было.

Впоследствии ее нашли в нескольких километрах от мойки после того, как она попала в ДТП на проспекте Освободителей недалеко от станции метро «Дарница».

Как выяснилось, 36-летний работник мойки решил прокатиться на Tesla и не справился с управлением. В его организме обнаружили 2,36 промилле алкоголя.

На мужчину составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция начала уголовное производство по статье о незаконном завладении транспортным средством.

В тему: 16 апреля 2018 года в Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит политику и бизнесмену Виктору Медведчуку.

Тэги: ДТП, авария, криминал, автомойка, Национальная полиция Украины, авто, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.11.21 09:05

Цунами коммунальных долгов может разнести Украину на куски

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам
30.11.21 15:05

Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.11.21 15:38

Верховная Рада приняла законопроект о «налоговом терроре».
30.11.21 14:59

На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта
30.11.21 14:55

В РПЦ рассказали, почему Церковь против суррогатного материнства
30.11.21 14:35

На Закарпатье священники УПЦ искали пути защиты традиционных семейных ценностей
30.11.21 14:21

В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
30.11.21 14:10

В УПЦ заявили, что будут добиваться равных прав для своих верующих в армии
30.11.21 13:57

В ВОЗ рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса
30.11.21 13:50

В Киевские духовные школы УПЦ передали редкие книги известного богослова
30.11.21 13:46

Премьер-министр Австралии пришел в ужас от количества домогательств в парламенте страны
30.11.21 13:44

Киреев: Зеленский паникует из-за своего выступления в Раде. Уровень ненависти к президенту зашкаливает
30.11.21 14:59

На Запорожской АЭС аварийно отключился энергоблок, который только что вышел из ремонта
30.11.21 12:53

За день до госпереворота Зеленский обезглавил контрразведку СБУ
30.11.21 11:41

В «Слуге народа» рассказали, сколько платят украинцам за участие в «госперевороте»
30.11.21 09:55

Коронавирус в Украине: 10 554 заболевших и 561 погибший
29.11.21 23:57

Определился обладатель Золотого мяча 2021 года
29.11.21 19:00

Главные новости за 29 ноября 2021 года
29.11.21 15:55

Лукашенко дал понять, что готов воевать с Украиной
29.11.21 15:18

В Минздраве признали, что причин оставлять Киев и еще 5 регионов в «красной» зоне карантина, больше нет
29.11.21 10:22

После скандального пресс-марафона Зеленского на ТЭС Ахметова внезапно произошел взрыв и пожар
29.11.21 09:54

Рабочая неделя началась с обвала курса гривны
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
29.11.21 11:23

Диетолог поведала, какой орех – самый вредный
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
25.11.21 19:00

Главные новости за 25 ноября 2021 года
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
24.11.21 18:58

Главные новости за 24 ноября 2021 года
25.11.21 11:56

В МВФ прикинули, каким будет курс гривны в ближайшие пять лет
Фото и Видео
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
В Израиль слетаются самые красивые девушки мира: пандемия не помеха
Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников
Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников
Появилось видео аномального урагана в Ялте
Появилось видео аномального урагана в Ялте
Молодые мошенники из Запорожья «продали» доверчивым согражданам одежду и обувь на миллионы гривен
Молодые мошенники из Запорожья «продали» доверчивым согражданам одежду и обувь на миллионы гривен
В центре Киева начали устанавливать главную елку страны: что о ней известно
В центре Киева начали устанавливать главную елку страны: что о ней известно
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Наталья Поклонская выложила на всеобщее обозрение свое интимное видео
Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
В одной из школ Одессы прямо во время урока обвалился потолок
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Во Львове Голодомор «отметили» танцами, пьянкой и голыми девками
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
Символично: голодный киевлянин взял хлеб с памятника жертвам голодомора
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.