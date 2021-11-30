Пьяный автомойщик угнал и разбил дорогущий автомобиль своего клиента

Главное: В понедельник вечером в Киеве нетрезвый работник автомойки попал в ДТП на электромобиле Tesla одного из клиентов.

Детали: Вечером 30 ноября житель Киева оставил свой электромобиль Tesla на автомойке на Воскресенке. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, когда он вернулся, машины на месте не было.

Впоследствии ее нашли в нескольких километрах от мойки после того, как она попала в ДТП на проспекте Освободителей недалеко от станции метро «Дарница».

Как выяснилось, 36-летний работник мойки решил прокатиться на Tesla и не справился с управлением. В его организме обнаружили 2,36 промилле алкоголя.

На мужчину составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждение транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция начала уголовное производство по статье о незаконном завладении транспортным средством.

В тему: 16 апреля 2018 года в Киеве пьяный работник автомойки угнал и разбил Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит политику и бизнесмену Виктору Медведчуку.