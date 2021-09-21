Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал, почему Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу

Митрополит Антоний рассказал, почему Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу

Александра Кудрявцева
21.09.21 19:50
108
Митрополит Антоний рассказал, почему Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу
Главное: Рождество Пресвятой Богородицы стало началом спасения человечества от греха.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.
 
«Для христианского сознания догмат о Богородице является одним из основных. Подвижники благочестия говорят, что Богородица является иконой православного христианства. Это очень важно, ведь кто не признает Деву Богородицей, тот не признает истинное Боговоплощение, не признает Господа нашего Иисуса Христа Спасителем человеческого рода…Христос является истинным Богом и истинным Человеком благодаря тому, что он нашел достойный Источник, чтобы воплотиться. Пресвятая Дева Богородица дала чистейшую плоть и кровь Сыну Божьему», - объяснил митрополит Антоний.
 
Владыка подчеркнул, что Богородица дала жизнь всему человечеству во Христе, «стала Источником жизни и бессмертия, привела в мир Самого Бога».
 
«Мы называем Пресвятую Деву Богородицей. Это название является Богодухновенным…Священное Писание изначально называет ее Матерью Бога. Преподобный Никодим Святогорец говорит, что когда мы взываем к Божьей Матери, мы должны всегда Ее благодарить за то, что Она родила и воспитала Искупителя мира, и за то, что от Нее происходят неиссякаемые благодатные силы для спасения человека», - сказал митрополит Антоний.
 
Управделами УПЦ рассказал, почему Богородицу почитают выше всех святых и ангельских сил.
 
«Мы именуем Пресвятую Богородицу Преблагословенной и Пресвятой, утверждая, что Она будучи такой же, как и мы носительницей последствия грехопадения, собственным подвигом сумела очистить свою природу так, что стала вместилищем Духа Божьего и смогла открыть свою природу для рождения Бога Слова… В величии собственного личного подвига мы называем Богородицу Преславной, Пренепорочной и Пресвятой. Она своим подвигом и чистотой стала превыше Херувимов и Серафимов», - отметил митрополит Антоний.
 
Владыка подчеркнул, что в праздник Рождества Богородицы необходимо понять, насколько Господь заботится о спасении каждого человека и всего человечества.
 
«Господь дает все необходимое в этой жизни, и обязательно день за днем нужно становиться не хуже, а лучше. Украшать себя добродетелями, украшать нашу землю добрыми делами и праведной жизнью. Такая возможность есть - у нас есть молитвенники, есть ходатаи о нашем спасении, есть благодатные силы, которые даются человеку в Церкви Христовой. И все это благодаря тому, что Господь настолько возлюбил падший человеческий род, что сделал все возможное и невозможное, чтобы мы имели спасение. И начало нашего спасения совершается сегодня - рождается Дева Богородица. Мы очень уповаем на милость Божью и всегда просим Ее милости», - подытожил управделами УПЦ.
 
В тему: Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

21.09.21 18:36

Зачем Зеленский «подливает масло в огонь»...

Автор: Кирило Сахнюк

Дайджест

Журналистское расследование о деятельности Добкина: власти выгодно держать на крючке человека, причастного к миллиардным аферам
21.09.21 12:42

Журналистское расследование о деятельности Добкина: власти выгодно держать на крючке человека, причастного к миллиардным аферам

Автор: FromUA

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.09.21 20:14

Вулкан на Канарах уничтожил более 160 домов
21.09.21 19:25

Митрополит УПЦ рассказал, как научиться доверять Богу
21.09.21 19:06

Животные тоже начали умирать от коронавируса
21.09.21 19:00

Главные новости за 21 сентября 2021 года
21.09.21 18:30

Митрополит Антоний в день Рождества Богородицы рассказал, почему важно просить помощи у Божией Матери
21.09.21 16:56

Заболеваемость коронавирусом в Украине скоро превысит среднеевропейский уровень
21.09.21 16:53

Под Киевом пройдут соревнования конных каскадеров
21.09.21 16:32

Юристы УПЦ разработали рекомендации по защите от рейдерских захватов
21.09.21 16:31

Мерзкая погода не покинет Киев до конца недели
21.09.21 16:19

В следующем году финиширует сериал «Острые козырьки»
21.09.21 20:14

Вулкан на Канарах уничтожил более 160 домов
21.09.21 19:00

Главные новости за 21 сентября 2021 года
21.09.21 13:44

Украина все же перешла в желтую карантинную зону
21.09.21 12:54

Киевляне получили безумные платежки за отопление. Для их оплаты берут кредиты
21.09.21 09:24

Коронавирус в Украине: 5 159 заболевших и 137 погибших
21.09.21 09:09

Невакцинированным чиновникам могут запретить работать
20.09.21 19:00

Главные новости за 20 сентября 2021 года
20.09.21 16:16

Компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины для детей
20.09.21 15:40

Командующий ООС предупреждает о возможном нападении России в любой момент
20.09.21 15:00

Стало известно, сколько людей, госпитализированных с коронавирусом в Украине, не получили вакцину
17.09.21 09:18

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость коронавирусом в Украине
16.09.21 15:30

Корбан, Хомчак и Филатов являются агентами ФСБ России, против которых стоит применить санкции, — расследование
16.09.21 15:39

Стала известна причина резонансного взрыва в Днепре
15.09.21 18:04

Митрополит Антоний объяснил, как проявляется Божья благодать
18.09.21 13:00

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископов, духовенства и верующих
15.09.21 19:01

Главные новости за 15 сентября 2021 года
15.09.21 17:16

Кабмин принял революционное решение для всех автомобилистов Украины
18.09.21 14:45

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех
16.09.21 09:41

На одном из пляжей Фарерских островов местные жители устроили настоящий дельфиний геноцид
15.09.21 16:45

Американские конгрессмены вознамерились накрыть Украину «Железным куполом»
Фото и Видео
На Одесщине мужчина обнаружил в своем дворе одного из самых ядовитых пауков в мире
На Одесщине мужчина обнаружил в своем дворе одного из самых ядовитых пауков в мире
На Одесщине мужчина обнаружил в своем дворе одного из самых ядовитых пауков в мире
На Одесщине мужчина обнаружил в своем дворе одного из самых ядовитых пауков в мире
На Запорожье суицидник-неудачник взорвал целый дом
На Запорожье суицидник-неудачник взорвал целый дом
Киевляне получили безумные платежки за отопление. Для их оплаты берут кредиты
Киевляне получили безумные платежки за отопление. Для их оплаты берут кредиты
В Днепре годовалый малыш проглотил четырехсантиметровый железный болт и едва не задохнулся
В Днепре годовалый малыш проглотил четырехсантиметровый железный болт и едва не задохнулся
Московского актера отхлестали букетом цветов после спектакля
Московского актера отхлестали букетом цветов после спектакля
На Киевщине подростка убило током во время рыбалки
На Киевщине подростка убило током во время рыбалки
Президент Бразилии необычно оконфузился в Нью-Йорке
Президент Бразилии необычно оконфузился в Нью-Йорке
В Запорожье накрыли турагентство, которое торговало липовыми ПЦР-тестами
В Запорожье накрыли турагентство, которое торговало липовыми ПЦР-тестами
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Киеве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Киеве
На Канарах массово эвакуируют людей из-за вулкана
На Канарах массово эвакуируют людей из-за вулкана
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.