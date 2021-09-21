Митрополит Антоний рассказал, почему Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу

Главное: Рождество Пресвятой Богородицы стало началом спасения человечества от греха.

«Для христианского сознания догмат о Богородице является одним из основных. Подвижники благочестия говорят, что Богородица является иконой православного христианства. Это очень важно, ведь кто не признает Деву Богородицей, тот не признает истинное Боговоплощение, не признает Господа нашего Иисуса Христа Спасителем человеческого рода…Христос является истинным Богом и истинным Человеком благодаря тому, что он нашел достойный Источник, чтобы воплотиться. Пресвятая Дева Богородица дала чистейшую плоть и кровь Сыну Божьему», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Богородица дала жизнь всему человечеству во Христе, «стала Источником жизни и бессмертия, привела в мир Самого Бога».

«Мы называем Пресвятую Деву Богородицей. Это название является Богодухновенным…Священное Писание изначально называет ее Матерью Бога. Преподобный Никодим Святогорец говорит, что когда мы взываем к Божьей Матери, мы должны всегда Ее благодарить за то, что Она родила и воспитала Искупителя мира, и за то, что от Нее происходят неиссякаемые благодатные силы для спасения человека», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал, почему Богородицу почитают выше всех святых и ангельских сил.

«Мы именуем Пресвятую Богородицу Преблагословенной и Пресвятой, утверждая, что Она будучи такой же, как и мы носительницей последствия грехопадения, собственным подвигом сумела очистить свою природу так, что стала вместилищем Духа Божьего и смогла открыть свою природу для рождения Бога Слова… В величии собственного личного подвига мы называем Богородицу Преславной, Пренепорочной и Пресвятой. Она своим подвигом и чистотой стала превыше Херувимов и Серафимов», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что в праздник Рождества Богородицы необходимо понять, насколько Господь заботится о спасении каждого человека и всего человечества.

«Господь дает все необходимое в этой жизни, и обязательно день за днем нужно становиться не хуже, а лучше. Украшать себя добродетелями, украшать нашу землю добрыми делами и праведной жизнью. Такая возможность есть - у нас есть молитвенники, есть ходатаи о нашем спасении, есть благодатные силы, которые даются человеку в Церкви Христовой. И все это благодаря тому, что Господь настолько возлюбил падший человеческий род, что сделал все возможное и невозможное, чтобы мы имели спасение. И начало нашего спасения совершается сегодня - рождается Дева Богородица. Мы очень уповаем на милость Божью и всегда просим Ее милости», - подытожил управделами УПЦ