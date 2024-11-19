ГУР перехватило приказы российского командования «двухсотить пленных»

Украинская разведка перехватила разговор военного командования. В разговоре командир предписывал оккупантам убивать украинских военнопленных. Об этом сообщает ГУР.

В радиоперехвате командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ совершить военное преступление — расстрелять пленника.

Это зафиксированное очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики российской армии в войне против Украины.

Кроме этого в перехвате подтверждается тяжелое ранение московита с позывным «Гроза». В частности, россиянину с позывным «Гриф», который находился в одной группе с «Грозой», приказывают перетащить жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

Напомним, Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине.