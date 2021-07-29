Патриарх Кирилл поздравил Президента Украины с Днем Крещения Руси

Главное: Крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром стало началом духовного единства восточнославянских народов.

Детали: Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл написал в поздравлении с Днем Крещения Руси Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает patriarchia.ru.

«Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран. Особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси. Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ выразил надежду «на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной Церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей».

Владимиру Зеленскому Патриарх Кирилл пожелал «крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины - мира и благополучия».

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