В Сербской Церкви считают, что ситуация с церковным расколом в Украине влияет на весь Православный мир

Главное: Церковный раскол в украинском Православии влияет на остальные Поместные Православные Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький», об этом заявил иерарх Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан во время торжеств ко Дню Крещения Руси.

«Если ситуация здесь, в Киеве, решится правильно, по-хорошему (а как это получится, мы сейчас не знаем, но надеемся, что Господь Сам поможет), то и остальным Поместным Церквам будет проще. Если не получится — будет большая проблема в Православном мире, какой не было 20 веков», — отметил владыка Стефан.

По мнению владыки, «Господь сподобил украинский православный народ, что именно он должен сейчас по-настоящему ответить, как надо и сохранить Православный мир».

«В Киеве сейчас настоящая евангельская жизнь. В Евангелии Господь говорил: „Я приду не для того, чтобы было спокойствие, а чтобы плохое от хорошего отделить“. Борьба идёт через любовь. Я думаю, что украинский народ — очень набожный народ. Он терпел гораздо худшие ситуации в своей жизни. Мы уже когда родились — начинаем свой крестный ход. Думаю, что украинский народ вместе с остальными православными покажут Европе и наш этот Крестный ход он пройдет и через Европу. Люди там увидят и услышат, и начнут думать», — сказал епископ Стефан.

Сербский владыка подчеркнул, что Крестный ход верующих УПЦ показал силу Православной веры и любовь к людям.

Как сообщалось ранее, представитель Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан на брифинге в Киево-Печерской лавре сказал, что пока украинцы идут по пути христианской веры, которую показал народу князь Владимир, у людей все будет хорошо.

В тему: Это богатство любви и веры — впечатления иностранных православных делегаций от участия в большом Крестном ходе УПЦ.