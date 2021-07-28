Это богатство любви и веры - впечатления иностранных православных делегаций от участия в большом Крестном ходе УПЦ

Главное: Представители Поместных Православных Церквей, прибывшие в Киев на торжества Украинской Православной Церкви в честь 1033-летия Крещения Руси, рассказали о молитве за мир в Украине и призвали украинцев ходить в храмы, чтобы чувствовать себя свободными.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, зарубежные делегации из Антиохийской, Сербской, Церкви Чешских земель и Словакии на брифинге в Киево-Печерской лавре поблагодарили Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия за приглашение на торжества и поделились впечатлениями от участия в большом Крестном ходе.

По мнению секретаря Священного Синода Антиохийского Патриархата епископа Селевкийского Ефрема, христианская вера, которую принес князь Владимир на нашу землю, за тысячу лет стала глубже и обогатила народ любовью.

«Я хотел бы выразить чувство радости, что нахожусь сегодня здесь в Украинской Церкви, вместе с вами. Я прибыл из Антиохийского Патриархата, из исторического места, где апостолы ходили теми путями и по тем дорогам, по которым ходим мы сегодня в Дамаске. И оттуда, где на дорогах и в тех местах, о которых упоминается в Священном Писании, что в Антиохии впервые христиане познали Христа и стали называться христианами. Мы прибыли в Украину, чтобы принять участие в мероприятиях в честь памяти святого князя Владимира. Участвовать вместе с нашими братьями — Украинской Церковью», — отметил епископ Селевкийский Ефрем.

По словам секретаря Священного Синода Антиохийского Патриархата, Крестный ход, который собрал 27 июля в Киеве более 350 тыс верующих УПЦ — необычайное событие и особый опыт.

«То, что мы увидели вчера здесь — это особый опыт для нас. Мы почувствовали любовь, мы почувствовали, что являемся братьями так, будто знаем вас много лет. Также мы увидели большую глубокую веру в глазах сотен тысяч людей, которые вчера участвовали в Крестном ходе. Я лично верю, что вера, которую вы приняли тысячу лет назад, за эти тысячу лет стала глубже и ваш народ больше обогатился этой верой. Это богатство любви и веры, которое мы почувствовали здесь вместе с вами, мы перенесем домой в Антиохийский Патриархат. Мы молимся и желаем, чтобы Господь дал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию многая и благая лета, всем его помощникам, братьям архиереям и всей пастве. Передаю всем вам поздравления от Патриарха Антиохийского Иоанна», — отметил епископ Ефрем.

Представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Пражский Михаил отметил, что в его епархии молятся за каноническую Украинскую Православную Церковь, за мир, спокойствие и взаимопонимание в Украине.

«По милости Божией и по приглашению Блаженнейшего Онуфрия я представляю нашу Церковь, Церковь Кирилла и Мефодия, Церковь Великой Моравии. Я радуюсь тому, что имею возможность снова быть вместе с братьями — архиереями и священнослужителями. Наша Церковь радуется тому, что в Чехии большая часть нашей паствы — это граждане Украины, которые живут или временно находятся в Чехии. Мы стараемся их духовно окормлять, делиться любовью. Кроме того, мы часто открываем новые приходы, чтобы украинский народ, находясь на чужбине, нашел частичку своей Родины. А что такое Родина, когда нет своего храма? Вот мы и стараемся. В нашей епархии на каждой Божественной Литургии, мы молимся за мир, спокойствие, взаимопонимание в Украине, чтобы все было так, как следует, для жизни христианского народа. Молимся за каноническую Украинскую Православную Церковь, молимся за ее канонического Предстоятеля Блаженнейшего Онуфрия Митрополита Киевского и всея Украины. Да укрепит Господь духовные и телесные силы Его Блаженства Онуфрия на многая и благая лета!» — отметил архиепископ Михаил.

В свою очередь, представитель Сербской Православной Церкви епископ Ремесианский Стефан добавил, что пока украинцы идут по пути христианской веры, которую показал народу князь Владимир, у людей все будет хорошо.

«Я обращаюсь к украинцам — приходите в храмы, чтобы чувствовать себя свободными, чтобы все у вас было хорошо и благополучно. Вчера мы увидели Крестный ход, там было много людей, хороших людей. И мы рады, что Господь сподобил нас быть вместе с вами в этот большой праздник. У нашего сербского народа тоже есть святой — Иоанн Владимир. Его жизнь была похожа на жизнь князя Владимира. Пока с нами такие святые, наша дорога будет ясной. И нам нужно идти по этой дороге с тем, чтобы мы получили все, что хотим, как православные христиане», — подчеркнул представитель Сербской Православной Церкви.