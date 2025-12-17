Эрдоган рассказал о «предупреждениях» Украине и России после атак в Черном море

Турция направляет Украине и России «предупреждения» из-за атак в Черном море. Удары по судам «не приносят никому пользу». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Daily Sabah.

Турецкий лидер не стал комментировать инцидент со сбитием неизвестного дрона над акваторией Черного моря. Вместо этого во время выступления перед турецкими послами он упомянул инцидент с атаками на суда.

По словам Эрдогана, Турция тщательно соблюдает Конвенцию Монтре, которая предоставила стране полные права на контроль над проливами Босфор и Чанаккале, или Дарданеллы, и предотвращает распространение войны на Черное море.

«Однако недавние взаимные атаки представляют серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море. Атаки на коммерческие и гражданские суда не приносят пользы никому. Мы четко доводим наши предупреждения по этому вопросу до обеих сторон», — сказал президент.

Стоит заметить, что Конвенция Монтре гарантирует полную свободу судоходства для гражданских судов в мирное время и ограниченный доступ для военных кораблей. При этом Турция имеет право закрывать проход военных кораблей стран, находящихся в состоянии конфликта, если сама не является его стороной.

Напомним, турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем.