Папа римский Лев XIV сделал свежее заявление по поводу мира в Украине

Папа римский Лев XIV призвал к продолжению переговоров для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Об этом информирует Ватикан.

Данное заявление прозвучало после встречи понтифика с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник в папской резиденции Кастель Гандольфо под Римом.

Указывается, что Лев XIV подтвердил необходимость продолжения диалога и выразил свое настоятельное желание, чтобы текущие дипломатические инициативы привели к справедливому и прочному миру.

Говорится: «Были также обсуждены вопросы военнопленных и необходимость обеспечения возвращения украинских детей в их семьи».

