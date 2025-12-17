ЕС готовит €90 млрд кредит Украине за счет России

Франция и Европейская комиссия рассматривают возможность предоставить Украине репарационный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах за счет замороженных российских активов, две трети которого планируют направить на военную поддержку. Об этом во вторник рассказали на брифинге в Елисейском дворце, передает «Укринформ».

«Приоритетом, исходя из российских активов, замороженных недавно на более длительный срок, является работа над суммой 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, прежде чем с 1 января 2028 года перейти к более регулярному финансированию, которое является более привычным в рамках следующего бюджета ЕС, следующей финансовой рамки», — заявили в Елисейском дворце.

Согласно канцелярии французского президента, приоритетом Еврокомиссии являются активы, которые находятся в центральных депозитариях Euroclear, а не суверенными активами РФ в коммерческих банках.

«Это позволяет работать над гарантиями, которые являются целевыми и специфическими для центральных депозитариев, без добавления уровня юридической сложности. Сегодня механизм предоставления займа на возмещение суверенных активов, которые находятся в коммерческих банках, предусматривает предоставление займов по действующим контрактам, которые предусматривают дополнительные гарантии на случай риска судебных споров или системных рисков», — пояснили в Елисейском дворце.

Средства, которые планируют выделить Украине, должны пойти, прежде всего, на военную поддержку.

«В этом репарационном кредите будет военная составляющая, которая будет существенной, и работа, которую мы сейчас проводим, направлена, с одной стороны, на обеспечение всей необходимой финансовой прозрачности в гражданской сфере, с реформами, которые также необходимы на европейском пути Украины, а с другой стороны, что касается военной сферы, мы настаиваем, чтобы были четкие условия европейской преференции», — заявил представитель Елисейского дворца.

Напомним, ЕС готовит кредит Украине на 140 млрд евро из замороженных активов России.