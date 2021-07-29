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Новости > Главные новости за 29 июля 2021 года

Главные новости за 29 июля 2021 года

Александр Панько
29.07.21 19:01
108
Главные новости за 29 июля 2021 года

— Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые сам ранее внес в парламент как неотложные. Это закон об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

— День молодежи в Украине получил новую дату. Его будут праздновать 12 августа.

— Украинский пловец Михаил Романчук на Олимпийских играх в Токио выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем. При этом он сохранил за собой рекорд соревнований.

— Троих украинских легкоатлетов — Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз — отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио из-за несоблюдения антидопинговых правил.

— В Харьковской области нашли тело 6-летней девочки, пропавшей накануне вечером. По данным соцсетей, перед смертью она была изнасилована. Правоохранители подозревают 13-летнего подростка.

— Подозреваемый в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине подросток сознался в содеянном. По данным соцсетей, ранее он был замечен за живодерством.

— В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Стоянка у дома обойдется киевлянам от 5 до 35 грн за час в зависимости от района.

— В Оболонском районе столицы в одном из торговых центров взорвался почтомат. Правоохранители считают, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство.

— В Одессе произошел взрыв самодельного устройства в почтомате. Это уже второй подобный случай за сегодняшний день.

— Пассажиры самолета, разбившегося на Прикарпатье, оказались гражданами США. По данным Объединенной еврейской общины, они были хасидами.

— Коронавирусом в Украине заболели 846 человек. Умерли 25 больных.

— Последствия непогоды ощутили на себе жители пяти областей. Обесточены 120 населенных пунктов.

— На юге Турции, в нескольких десятках километров от популярного курорта Анталия, второй день бушует сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

— Сильные лесные пожары на западе Турции вынудили власти начать эвакуацию туристов из отелей популярного курортного города Мармарис.

— Немецкие ученые создали нанотела, которые способны нейтрализовывать коронавирус SARS-CoV-2. Невысокая стоимость позволяет разработчикам рассчитывать на создание массового лекарства от COVID-19.

— В Pfizer призывают делать третью прививку. Она усиливает защиту от дельта-штамма до ста раз.

— В ООН рассказали об угрозах астероидов для Земли. Речь идет о тысячах объектов.

— Преступник ограбил ювелирный магазин в центре Парижа. Ему удалось скрыться, потому что все потенциальные свидетели в это время наблюдали за известным актером Жан-Клодом Ван Даммом, идущим в соседнюю лавку.

Тэги: Киев, убийство, общество, Одесса, взрыв, закон, политика, Олимпийские игры, Вооруженные Силы Украины, армия, молодежь, Токио, спорт, Харьковская область, допинг, криминал, медаль, Владимир Зеленский, новости Украины, Михаил Романчук, Мирослава Третьяк

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