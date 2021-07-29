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Новости > В КГГА хотят заставит киевлян оплачивать парковку возле дома

В КГГА хотят заставит киевлян оплачивать парковку возле дома

Александр Панько
29.07.21 14:34
241
В КГГА хотят заставит киевлян оплачивать парковку возле дома

Главное: В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Стоянка у дома обойдется киевлянам от 5 до 35 грн за час в зависимости от района.

Детали: Власти Киева планируют брать с водителей деньги за использование придомовой территории. Как сообщается на странице сообщества Dtp.kiev.ua в Facebook, соответствующую инициативу озвучил начальник Инспекции по парковке Киевской городской государственной администрации Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин.

По его мнению, такие меры обоснованны, так как нигде нет расчетов, что человек должен парковаться возле жилья. Тем более что земля у большинства домов принадлежит городу, хотя люди и платят за обслуживание придомовой территории.

«Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более что сегодня в большинстве таких дворов особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов», — объяснил чиновник, добавив, что в КГГА планируют, что платная парковка появится в тех жилых дворах, чья придомовая территория принадлежит городу.

Жители будут об этом извещены и в течении выделенного периода смогут решить вопрос с оформлением земли или же согласиться на разработку платных парковочных мест.

Стоимость парковки будет зависеть от зон: в центре — 35 грн/час, прицентровая зона — 25 грн/час и 5 грн/час в спальных районах столицы.

Бесплатно можно будет оставить машину только ночью и на выходные.

Как сообщает «Апостроф», эту информацию подтвердил глава Совета по урбанистике Виталий Селик. По его убеждению, оплата придомовой территории не дает жильцам права на бесплатную парковку.

«То, что они платят 200-300 грн за обслуживание придомовой территории, они платят исключительно за уборку возле своего дома», — объясняет чиновник, напомнив, что паркоместа, которые есть в старых кварталах города были рассчитаны для так называемой гостевой парковки.

«На примере старой застройки и застройки 90-х можно пояснить, что перед домом находится 10-20 паркомест на 100-200 квартир. Это же не справедливо по отношению к 90% жителей дома, ведь все одинаково платят за придомовую территорию, а паркуется 10%. А справедливо ли, что одни люди купили себе гараж или паркоместо в подземном паркинге, а другие паркуются бесплатно», — рассказал Селик.

«Да, сейчас в городе существует система, когда люди бесплатно могут оставлять на месяц автомобиль возле своего дома. Но, во-первых, они занимают место потенциальных гостей других жителей дома, которые не могут подъехать. А, во-вторых, мы видели ситуации, когда в некоторых жилых комплексах банально скорая или пожарные не могут проехать из-за того, что автомобили запаркованы в два ряда. Это все нужно нормировать», — заключил он.

В тему: С 1 мая в Киеве заработала новая электронная система контроля за оплатой парковки и наложения штрафов за ее нарушения. Отныне весь процесс штрафования можно осуществить с помощью планшета за несколько минут.

С 1 июля в Киеве установлены новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц. В соответствии с распоряжением № 1459 в I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки отныне составляет 35 грн, во II зоне, на прилегающих к центру территориях, — 25 грн/час. В то же время в спальных районах города стоимость парковки остается без изменений — 5 грн/час. В случае неуплаты за парковку водители должны заплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки. То есть 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно для каждой зоны.

Тэги: Киев, штраф, тарифы, Киевская городская государственная администрация, парковка, оплата, авто, новости Украины, Дмитрий Рахматуллин, Виталий Селик

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