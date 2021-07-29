Как оказалось, европейские цены на газ рекордно выросли

Главное: Газ в Европе дорожает. Сейчас тысяча кубометров стоит 500 долларов.

Детали: В Европе дорожает газ. О ситуации рассказал директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он поведал, что за последний год цена на европейском хабе TTF выросла в десять раз.

Отмечается: «Цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро за МВт.гч Это исторический максимум. И это в десять раз больше, чем в мае прошлого года».

Таким образом, тысяча кубометров газа сейчас оценивается в пятьсот долларов.

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