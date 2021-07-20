В Киеве 29 июля состоится презентация книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском

Главное: В Киеве 29 июля состоится презентация первого тома книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском на украинском языке.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», в книге рассказывается о жизни старца Иосифа со дня рождения 1 июля 1921 года до возвращения его и его братии с Кипра на Афон в 1981 году.

«Старец Иосиф Ватопедский, один из первых учеников преподобного Иосифа Исихаста. Старец Иосиф продолжил аскетическую традицию исихазма, возрождение общежительной жизни в монастырях на Афоне, Греции и Кипре. Духовная сила его слова касалась тысяч человеческих сердец. Книга подчеркивает подвиги и аскетическую жизнь старца Иосифа, его общение с известными старцами и духовными фигурами Кипра, Греции, Афона, Иерусалима, она насыщена его словами наставления и рассказами», — говорится в сообщении фонда.

Автор книги — игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу).

Как отмечается, издание является совместным проектом Львовской епархии УПЦ , святой обители Ватопед и БФ «Православное наследство Украины на Святой Горе Афон».

В презентации примет участие известный проповедник митрополит Лимасольской Афанасий (Николау).

Начало мероприятия в 19:30 в конференц-холле INVERIA 360 по улице Владимирская, 49А.