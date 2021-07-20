Под Киевом УПЦ проведет православный скаутский лагерь

Главное: На Киевщине Украинская Православная Церковь проведет православный скаутский лагерь «Летние зори».

«Наш лагерь — это возможность не только пройти захватывающие испытания, но и развить свои творческие способности, изменить себя и найти настоящих друзей» — пишут организаторы.

Участников ждут мастер-классы по хореографии, рисованию, фотографии, актёрскому мастерству, квесты, занятия по скаутским специализациям, интересные приключения и активности.

Как сообщают организоторы, дети будут ежедневно общаться со священниками — протоиереями Владимиром Тукало, Сергием Навалихиным, Иоанном Тронько и иереем Игорем Оленевым.

В рамках лагеря просто в лесу будет совершена Божественная литургия.

Записаться для участия в лагере могут дети возрастом от 8 до 16 лет.