Озвучен бюджет Олимпиады в Токио

Главное: На Олимпиаду в Токио потратят 15,4 миллиарда долларов. 900 миллионов пойдут на борьбу с коронавирусом.
Детали: Стал известен бюджет Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Цифру назвал генеральный секретарь оргкомитета соревнований Тосиро Муто.
Он сообщил, что Игры обойдутся в 15,4 миллиарда долларов. При этом 900 миллионов долларов отправят на создание безопасной среды из-за пандемии коронавируса.
Уточняется, что деньги выделили правительство Японии, а также сам мегаполис.
Для сравнения бюджет Олимпийских игр 2008 года в Пекине равнялся 40 миллиардам долларов.
Нынешние соревнования пройдут без зрителей и, следовательно, в режиме жесткой экономии.
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