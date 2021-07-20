Озвучен бюджет Олимпиады в Токио

Главное: На Олимпиаду в Токио потратят 15,4 миллиарда долларов. 900 миллионов пойдут на борьбу с коронавирусом.

Детали: Стал известен бюджет Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Цифру назвал генеральный секретарь оргкомитета соревнований Тосиро Муто.

Он сообщил, что Игры обойдутся в 15,4 миллиарда долларов. При этом 900 миллионов долларов отправят на создание безопасной среды из-за пандемии коронавируса.

Уточняется, что деньги выделили правительство Японии, а также сам мегаполис.

Для сравнения бюджет Олимпийских игр 2008 года в Пекине равнялся 40 миллиардам долларов.

Нынешние соревнования пройдут без зрителей и, следовательно, в режиме жесткой экономии.

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