Накануне встречи с Байденом Путин заговорил о своем преемнике

Главное: Президент РФ Владимир Путин рассказал, каким видит своего преемника. Он не против, если новым президентом станет человек, который его критикует.

Детали: По убеждению президента РФ Владимира Путина, после смены руководителя страна не развалится. Как сообщает пресс-служба Кремля, в интервью американскому телеканалу NBC он заявил, что текущая ситуация значительно отличается от 2000 года, когда страна якобы балансировала на грани сохранения своего суверенитета, территориальной целостности, а количество граждан за чертой бедности было катастрофическим.

«Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?», — спросил Путин, добавив, что «на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами».

По его словам, в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов «положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь».

При этом Путин уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.

В тему: 16 июня 2021 года президенты США и России Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Швейцарии.