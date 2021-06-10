Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве

Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве

Александр Панько
10.06.21 11:02
261
Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве

Главное: Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж. Она располагается в Швейцарии.

Детали: Стали известны некоторые подробности грядущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она пройдет в среду, 16 июня, в Женеве.

Швейцарская сторона сообщает, что лидеры двух стран увидятся на вилле Ла Гранж.

Добавим, что вилла располагается в парке площадью двести тысяч квадратных метров на западном берегу Женевского озера и была построена в восемнадцатом веке.

Федеральный департамент иностранных дел сообщил в Twitter: «Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы».

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече будут обсуждать и Украину.

Чиновник информировал: «Тема Украины так или иначе будет затрагиваться».

В тему: Путин сравнил Украину с нацистской Германией.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, мир, политика, Швейцария, Джо Байден, вилла Ла Гранж

Комментарии

Статьи

09.06.21 09:25

Бригады Зеленского: махновщина и узаконенный бандитизм?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

«Какая-то кацапка, унижающая украинский язык»: за что Елена Пчилка и Пантелеймон Кулиш невзлюбили Марко Вовчок
10.06.21 00:32

«Какая-то кацапка, унижающая украинский язык»: за что Елена Пчилка и Пантелеймон Кулиш невзлюбили Марко Вовчок

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.06.21 11:36

Верующие УПЦ сегодня празднуют Вознесение Господне
10.06.21 10:51

В Киеве оборвался лифт. Есть погибший
10.06.21 10:25

В Индии установлен жуткий антирекорд смертности от коронавируса
10.06.21 10:10

В ВОЗ рассказали, достаточно ли будет вакцинации для победы над коронавирусом
10.06.21 09:26

В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
10.06.21 09:11

Путин сравнил Украину с нацистской Германией
10.06.21 09:03

Сильный дождь развалил набережную в Днепре
10.06.21 09:00

Смертность от COVID-19 в Украине остается не очень высокой
10.06.21 08:34

Курс гривны продолжает расти: свежие котировки валют
10.06.21 08:02

Погода в Украине: синоптики рассказали, где на следующей неделе продолжат идти грозовые дожди
10.06.21 10:10

В ВОЗ рассказали, достаточно ли будет вакцинации для победы над коронавирусом
10.06.21 09:11

Путин сравнил Украину с нацистской Германией
10.06.21 09:00

Смертность от COVID-19 в Украине остается не очень высокой
09.06.21 19:00

Главные новости за 9 июня 2021 года
09.06.21 16:38

В Украину доставлена очередная партия вакцины Pfizer
09.06.21 15:37

Европарламент одобрил COVID-сертификат
09.06.21 15:25

В Киеве на мосту Метро нашли подозрительный предмет. Приехали взрывотехники
09.06.21 14:23

Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
09.06.21 12:33

По всей Украины объявлено штормовое предупреждение
09.06.21 11:57

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Фото и Видео
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео
Момент взрыва гранаты в Харькове попал на видео
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.