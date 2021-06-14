Вступились за девушку: трое парней похитили и жестоко избили таксиста в Киеве

Главное: В Киеве задержали четырех парней, которые насильно удерживали в одной из квартир 21-летнего водителя такси, избивали и вымогали у него 25 тыс. долларов.

Детали: В столичную полицию обратился мужчина с заявление о том, что неизвестные лица насильно удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что накануне молодой человек, который работает в такси, поссорился с пассажиркой, у которой не оказалось денег.

Впоследствии она рассказала об этом своим товарищам, сообщив, что якобы была изнасилована. Друзья решили разобраться и вызвали таксиста на встречу под предлогом возврата забытых в автомобиле вещей.

Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме того, они предложили ему «решить вопрос» за $25 тыс.

При силовой поддержке сотрудников полка полиции особого назначения № 1 правоохранители попали в помещение, где обнаружили девушку в компании трех молодых людей. В одной из комнат также был обнаружен 21-летний потерпевший.

Парня с множественными ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летняя жительница Киевской области, а также жители столицы 2000, 2001 и в 2002 гг. Им сообщено о подозрении в совершении преступления по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что ранее никто из подозреваемых к уголовной ответственности не привлекались.

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