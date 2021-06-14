В Киеве умер хореограф, сумевший привлечь к танцам даже Порошенко

Главное: Легендарный танцовщик и хореограф, член жюри шоу «Танцы со звездами» Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Детали: 13 июня в одной из киевских больниц умер известный украинский хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис. Как сообщает LB.ua, это произошло из-за обострения тяжелой болезни и осложнений на фоне коронавируса.

Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.

Информацию о смерти подтвердил на своей странице в Facebook его сын Григорий.

Он также выложил фото и видео с отцом.

Известно, что зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени. Осенью того же года он женился в четвертый раз на женщине, которая младше него на 52 года.

Справка: Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Начал танцевать в десять лет. Выступал в ансамбле танца под управлением Павла Вирского. Впоследствии открыл собственную школу танцев, был членом жюри танцевальных шоу. Автор книги «Любовь и танец — секреты долголетия».

В тему: В конце 2007 года Григорий Чапкис, будучи членом жюри третьего сезона шоу «Танцы со звездами» уговорил тогдашнего главу совета НБУ Петра Порошенко всей семьей записаться на танцы.

24 февраля 2010 года Виктор Ющенко в последний день своего президентского срока присвоил Григорию Чапкису звание народного артиста Украины.

В мае того же года 80-летний хореограф принял участие в акции против замусоренности Киева.