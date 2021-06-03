В Вознесенской епархии УПЦ опровергли сообщение, что храм в Первомайске перешел в ПЦУ

Главное: В Николаевской области приход Свято-Михайловского храма УПЦ в Первомайске передал в ОГА подписи о решении остаться в Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Вознесенской епархии опровергли сообщения в СМИ о желании перехода церковной общины Свято-Михайловского храма в ПЦУ.

По словам секретаря Вознесенской епархии, ситуация вокруг Свято-Михайловского храма УПЦ периодически нагнетается уже несколько лет.

Инициатором этого является небольшая группа людей, проживающих в окрестностях и не являющихся прихожанами храма. Они собирали подписи и даже отправляли их в ПЦУ, но не получили ответ в связи с малочисленностью обращенных.

Прихожане Свято Михайловского храма провели собрание, на котором засвидетельствовали отказ от любых переходов, а документально оформленное решение общины остаться в лоне УПЦ отправили в областную государственную администрацию.

В тему: В Винницкой епархии УПЦ опровергли сообщение о том, что храм в селе Гавришовка перешел в ПЦУ.