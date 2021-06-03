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Новости > Хорватия на две недели упростила въезд для украинцев

Хорватия на две недели упростила въезд для украинцев

Александр Панько
03.06.21 15:38
148
Хорватия на две недели упростила въезд для украинцев

Главное: Хорватия незначительно изменила требования для въезда на свою территорию. В частности, теперь для этого достаточно предъявить результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Детали: Для пересечения границы Хорватии Украинские отныне нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Как сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на своей странице в Twitter, ранее этот срок составлял 48 часов.

«Пропуском может служить также подтверждение о вакцинации», — написал он.

Для въезда в Хорватию можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов.

Без теста в Хорватию могут ехать лица при условии наличия сертификата о прививках, подтверждающий вакцинацию лица от Covid-19, которая была привита второй дозой вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию.

Лица, которые путешествуют с туристической целью, должны иметь документальное подтверждение об уплате отеля/апартаментов/Кемпа/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Данные правила действуют до 15 июня.

В тему: С 1 июня 2021 года украинцы смогут въезжать на территорию Болгарии при наличии сертификата о вакцинации либо справки о результатах ПЦР-тестирования на коронавирус. Детям до 5 лет разрешен въезд без этих документов.

С этого времени ужесточились также требования въезда на территорию Турции

Тэги: общество, туризм, граница, Хорватия, вакцинация, новости Украины, коронавирус, вакцина от коронавируса, ПЦР-тест

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