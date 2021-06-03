В Киеве открыли пункты вакцинации педагогов. Список адресов

Главное: Для вакцинации педагогов и работников образовательных учреждений в Киеве открылись пункты вакцинации от коронавируса. Они заработали в спортивных и актовых залах столичных школ.

Детали: В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов и работников образовательных учреждений от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Они заработали в спортивных и актовых залах столичных школ.

Как сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, сейчас определено 17 пунктов вакцинации. Они расположены во всех районах столицы. Вакцинировать педагогов будут вакциной Pfizer.

Пункты вакцинации работников учебных заведений Киева:

1. Голосеевский район

— Специализированная школа I-III ступеней № 269 с углубленным изучением французского языка на проспекте Академика Глушкова, 17-А — первый этаж, спортивный зал;

— Школа I-III ступеней № 286 на улице Академика Заболотного, 6-А — первый этаж, спортивный зал.

2. Дарницкий район

— Гимназия № 261 на улице Архитектора Вербицкого, 7 — второй этаж, спортивный зал;

— Гимназия международных отношений № 323 на улице Александра Мишуги, 5 — первый этаж, актовый зал.

3. Деснянский район

— Школа I-III ступеней № 212 на улице Академика Курчатова, 18/2 — первый этаж, спортивный зал;

— Школа I-III ступеней № 300 на проспекте Владимира Маяковского, 93-Г — второй этаж, спортивный зал.

4. Днепровский район

— Специализированная школа I-III ступеней № 188 ул. Строителей, 10 — первый этаж, актовый зал и библиотека.

5. Оболонский район

— Школа I-III ступеней № 219 — Оболонский проспект, 2-Б — первый этаж, спортивный зал;

— Киевский университет имени Бориса Гринченко — ул. Маршала Тимошенко, 13-Б.

6. Печерский район:

— Школа I-III ступеней № 133 — ул. Бастионная, 7 — второй этаж, актовый зал;

7. Подольский район

— Специализированная школа № 124 с углубленным изучением информационных технологий — ул. Спасская, 16 — второй этаж, спортивный зал;

— Учебно-реабилитационный центр № 6 — ул. Светлицкого, 31/7 — второй этаж, спортивный зал.

8. Святошинский район

— Средняя общеобразовательная школа № 35 — ул. Гната Юры, 10-Б — первый этаж, медблок;

— Киевская гимназия № 287 — ул. Чернобыльская, 10Б — первый этаж, спортивный зал.

9. Соломенский район

— Средняя общеобразовательная школа № 54 — ул. Академика Белецкого, 7 — первый этаж, спортивный зал, отдельный вход.

10. Шевченковский район

— Специализированная школа I-III ступеней № 73 — просп. Победы, 86 — первый этаж, актовый зал;

— Специализированная школа I-III ступеней № 135 с углубленным изучением английского языка — ул. Михаила Коцюбинского, 12-Б — первый этаж, спортивный зал.

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