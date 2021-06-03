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Новости > Протасевич рассказал, кто мог его сдать белорусским силовикам

Протасевич рассказал, кто мог его сдать белорусским силовикам

Александр Панько
03.06.21 09:08
1260
Протасевич рассказал, кто мог его сдать белорусским силовикам

Главное: Журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, назвал имя человека, который, по его мнению, мог его сдать. Это его соратник Франак Вечорко.

Детали: Арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал новые подробности своего задержания. Об этом говорится на новом видео допроса, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

По мнению Протасевича, к этому может быть причастен его соратник.

По словам Протасевича, он рассказал этому соратнику о планах лететь из Греции в Литву и именно после этого его задержали белорусские силовики.

«У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни... Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек», — сказал он.

На видео Протасевич добавил, что этот соратник имел связи с так называемыми «киберпартизанами», которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.

Как пишет «Страна», из уст Протасевича прозвучала фамилия Франака Вечорко — белорусского оппозиционер​а и журналиста, одной из ключевых фигур в штабе Светланы Тихановской во время выборов президента, который, по данным СМИ, влияет на ее решения.

«Простой пример: с Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», — сообщил Протасевич.

В тему: 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Мировые лидеры резко отреагировали на задержание в Минске основателя Nexta.

Авиакомпания AirBaltic решила облетать Беларусь десятой дорогой.

В ЕС также задумались об отмене полетов через Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал прекращение авиасообщения с Республикой Беларусь и закрытие ее воздушного пространства для перелетов из/в Украину.

Тэги: общество, мир, Минск, допрос, Роман Протасевич

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