В Киеве объявленo штормовое предупреждeниe

Главное: В Киеве до конца суток объявлено штормовое предупреждение. Жителей столицы просят следовать основным рекомендациям во время сильного ветра.
Детали: В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 1 июня объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.
Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
Как отмечается, жителей столицы просят следовать основным рекомендациям во время сильного ветра:
— все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
— если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
— в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
— избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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