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Новости > Прошел ровно год с момента появления на украинских дорогах камер фотофиксации нарушений ПДД

Прошел ровно год с момента появления на украинских дорогах камер фотофиксации нарушений ПДД

Александр Панько
01.06.21 14:59
429
Прошел ровно год с момента появления на украинских дорогах камер фотофиксации нарушений ПДД

Главное: Несмотря на существенное сокращение количества нарушений правил дорожного движения в местах установки камер автоматической их фиксации, уровень травматизма на украинских дорогах по-прежнему существенно превышает европейский.

Детали: За первый год работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения таких нарушений стало в 8 раз меньше, жертв ДТП также стало меньше. Как заявил первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции 1 июня, уровень травматизма по-прежнему значительно превышает европейские показатели.

«Используя систему автоматической фиксации открытым способом, а также все другие меры по снижению аварийности, снижению смертности и травматизма на дороге, мы можем отчитаться о первых результатах за этот год. По сравнению с прошлым годом, у нас на 17% уменьшение ДТП с погибшими и на 14% уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с травмированными», — цитирует полицейского «Украинская правда».

Билошицкий также отметил, что если за первые сутки запуска системы год назад было зафиксировано более 57 тыс. правонарушений скоростного режима, то по состоянию на 30 мая 2021 г суточный показатель не превышает 7 тыс. таких нарушений.

«То есть мы имеем уменьшение нарушений в 8 раз. Однозначно нарушать стали гораздо меньше. Это означает снижение скорости, а это означает снижение вероятности ДТП с пострадавшими и погибшими», — заявил Билошицкий.

Он также сообщил, что за год работы системы автоматической фиксации было составлено 1738119 постановлений. Оплачены штрафы на общую сумму 259598532 грн.

«Почти 260 миллионов — это 85% выполненных постановлений», — заключил Билошицкий, добавив, что почти 90% всех штрафов оплачиваются в первые 10 дней, когда человек может оплатить 50% штрафа.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

За 2 месяца работы системы водители уплатили 72,3 млн грн штрафов. Эти деньги были поровну распределены между бюджетом и МВД.

С 15 февраля 2021 года камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Киеве начали распознавать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера появилась на бульваре Дружбы народов.

За первый день работы она зафиксировала 385 нарушений. Были выписаны админпротоколы на общую сумму 196 тыс. 350 грн.

Тэги: ДТП, транспорт, нарушение, Национальная полиция Украины, видеофиксация, правила дорожного движения, авто, новости Украины, Алексей Билошицкий

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