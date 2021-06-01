Россия готовится стянуть к границе с Украиной еще больше войск. В НАТО обещают своих не бросить

Главное: Россия готовится к созданию новых военных соединений у западных границ, в том числе и у границы с Украиной. В НАТО обещают защитить своих союзников.

Детали: В России заявили, что создадут новые военные соединения у западных границ. Так они хотят «противостоять» НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «РИА Новости».

Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — добавил министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на планы России создать на западной границе около 20 новых военных соединений. Столтенберг предупредил, что НАТО готово защищать своих союзников. Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для прессы в Брюсселе.

«То, что мы видим — это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестирует в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готовой применить военную силу против соседей», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и востоке Украины.

«Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысило готовность наших сил... Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны», — заявил генсек НАТО.

В тему: По словам советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, в конце июля нынешнего года Россия вернет свои войска к Украинской границе.