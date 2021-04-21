У берегов популярного курорта пропала индонезийская военная подлодка

Главное: Подводная лодка с 53 моряками пропала без вести у берегов острова Бали в Индонезии. По предварительным данным она находится без связи на глубине 700 метров.

Детали: Военно-морские силы Индонезии ведут поиски субмарины с 53 членами экипажа на борту. Как сообщает Reuters со ссылкой на командующего вооруженными силами страны Хади Чахъянто, она перестала выходить на связь в среду, 21 апреля.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402, изготовленная в Германии, проводила учения с торпедами, но в положенное время ее экипаж не вышел на связь со штабом и не доложил о результатах.

Предположительно она потеряла связь примерно в 96 километрах к северу от известного курортного острова Бали.

Индонезийские власти запросили помощь у Австралии и Сингапура для проведения поисковой операции.

Как сообщает Daily Star, подлодка исчезла примерно в 3 часа ночи по местному времени сразу после получения разрешения на погружение. По предварительным данным, сейчас она находится в море на глубине 700 метров.

В тему: В августе 2000 года в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка «Курск». Погибли все 118 членов экипажа.