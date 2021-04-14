Пик заболеваемости коронавирусом в Украине пройден, – ученые

Главное: В Национальной академии наук Украины утверждают, что в стране уже пройден пик заболеваемости коронавирусом. На это указывает динамика положительных тестов.

Детали: В Украине пройден пик заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Как отмечается, сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.

Согласно данным ученых, в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось число новых заражений в день. При этом в НАН отметили, что официальная статистика может незначительно искажать данные из-за нерегулярности внесения устаревших случаев.

«Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение», – отметили ученые.

В тему: Накануне глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости коронавирусом. Ситуация стабилизируется во всех регионах страны.