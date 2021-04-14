Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал, чем опасна жалость к самому себе

Митрополит Антоний рассказал, чем опасна жалость к самому себе

Автор: «Фраза»
14.04.21 11:50
380
Митрополит Антоний рассказал, чем опасна жалость к самому себе
Главное: Жалость к себе это признак малодушия, слабости и является злом в чистом виде.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Ничто так не разрушает человека, как жалость к себе. Мы все испытывали это чувство в той или иной мере. Оно гнетущее и беспросветное, тормозит развитие, замыкает человека на себе, перекрывает Небо. Последствиями такой лжежалости становятся обида на других, непрощение, злопамятство, уныние, лень и прочее. Корень жалости к себе — в гордыне и самомнении.
 
Жалость к себе — признак малодушия, слабости и является злом в чистом виде. Сильный духом человек сознательно искореняет подобную злостную жалость из своего сердца. Сильный всегда служит добру и никогда не поддерживает зло», — объяснил митрополит Антоний.
 
Владыка рассказал о нашем современнике, знаменитом тяжелоатлете, публицисте, всемирно известном олимпийце Юрие Петровиче Власове, как об одном из примеров сильного человека во всех отношениях.
 
«Он был кумиром нескольких поколений не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер, например, с юных лет мечтал о встрече с Власовым.
 
Юрия Власова отличали удивительная честность, искренность, совестливость и порядочность. Он не походил на среднестатистического спортсмена, был умен, эрудирован, оставил после себя несколько десятков книг. Днем Юрий тренировался, а ночью писал книги. И вызывал восхищение, чем бы ни занимался. Юрий Власов при всей своей богатырской внешности был чрезвычайно деликатен и застенчив, он боялся обидеть человека, обращался с каждым как с хрустальной вазой. В 1960-е годы его считали самым сильным человеком планеты», — рассказал управделами УПЦ.
 
Он напомнил слова многократного чемпиона мира о том, что сила должна утверждать величие духа и красоту преодоления и именно в этом ее великая справедливость.
 
«Но раскрыть эту силу, найти её в себе может далеко не каждый человек. Власов прошел через горнило испытаний: предательство, зависть коллег, несправедливость, оставление спорта, серьезные травмы, тяжелые операции, забвение, потери близких. Он смог преодолеть всё это, сумел пройти через нестерпимую боль, обездвижение и выйти к свету. Удалось это спортсмену не сразу, несколько лет ушло на то, чтобы понять, что не пускает, что держит его в своих оковах. Его организм практически рассыпался на глазах. Разъедающее душу и тело, забирающее все силы чувство жалости к себе — вот что было его собственным диагнозом.
 
Увидев своего главного врага, Власов объявил ему войну и победил. Жизнь стала налаживаться. И вскоре он опять обрел прекрасную форму, силу и вернулся в большой спорт в качестве тренера. Юрий Власов был из тех, кто в повседневном не терял вечного — напротив, обретал. Он постоянно во время тренировок, бессонных ночей, размышлений, чтения анализировал связь между духом и телом и пришел к выводу, что дух руководит телом, и никак не наоборот. Юрий осуществился как чемпион, человек с большой буквы благодаря силе духа, жизни по совести, личной воле к добру и справедливости. И славу свою не употребил во зло своей душе», — продолжил архиерей.
 
По мнению владыки, Власов был образцом силы и духа — упорным, несгибаемым. Но ему не нужна была сила ради силы.
 
«Он вспоминал: «Все складывалось у меня по-разному в разные годы. Сказать, что мое здоровье всегда было блестящим, нельзя, я перенес три страшные операции: опухоль на руке от удара штангой и две операции на позвоночнике, когда уже и родных предупредили, что я вряд ли выживу. После операции я не умер только благодаря спорту, я был очень силен духом, спорт воспитал волю... Но никогда спорт не был целью и единственным смыслом. Он всегда был тем подспорьем, что вело меня к решению других, более важных, на мой взгляд, задач.
 
И эти задачи состояли в том, чтобы не изменить себе, не пойти на компромисс с духом времени, не действовать против совести, защитить слабого... Он учил не сдаваться перед трудностями, какими бы огромными они ни казались. Власов остался в памяти миллионов рыцарем духа и силы», — рассказал митрополит.
 
Управделами УПЦ отметил, что жалость к себе — дьявольская уловка, которая не дает человеку проявить весь потенциал, который заложен Богом. «Жалость к себе выковывает страх. Власов своим примером показал, каких невероятных высот может достичь человек, из каких тяжелейших состояний может выйти, если не будет бояться, не будет себя жалеть.
 
Мы даже не представляем, каким потенциалом нас наградил Господь. Многие не раскрыли его и на десятую часть. Страхи и самосожаление держат нас в узких рамках человеческой логики, которая не дает ворваться в нашу жизнь Божественной, а именно она и дает человеку нужный импульс для максимального раскрытия, развития и спасения», — подчеркнул он.
 
«Если только допустим в мыслях, что нас недооценивают, обижают, что мы достойны лучшего, то сразу проиграем и скатимся опять к подножию горы, восхождением на которую является наша жизнь», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, в чем заключается путь христианина.
 

Тэги: христианство, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

13.04.21 18:48

Сельское хозяйство XXI века: роботы, спутники, дроны и искусственный интеллект

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
11.04.21 08:34

«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Если завтра война, кто же наши друзья?
14.04.21 12:19

Если завтра война, кто же наши друзья?

Автор: Дмитрий Джангиров, «Капитал»

Выбор редакции
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.04.21 12:48

В Киеве продлили жесткий карантин
14.04.21 12:38

Украинские и европейские правозащитники подчеркивают незаконность санкций Зеленского, – Deutsche Welle
14.04.21 12:05

В Африке заживо сгорели десятки детей
14.04.21 12:05

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине пройден, – ученые
14.04.21 11:30

На Полтавщине в монастыре УПЦ рассказали о «птицах-миссионерах»
14.04.21 11:21

В Киеве эпично горели автомобили: опубликовано видео
14.04.21 11:11

В Египте пассажиры автобуса сгорели заживо после столкновения с бензовозом
14.04.21 11:04

Украинец уже четыре раза переболел COVID-19
14.04.21 11:01

На Буковине община УПЦ предложила способ решения конфликта с ПЦУ
14.04.21 10:48

Выпускников украинских школ освободили от обязательной итоговой аттестации
14.04.21 12:48

В Киеве продлили жесткий карантин
14.04.21 12:05

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине пройден, – ученые
14.04.21 10:48

Выпускников украинских школ освободили от обязательной итоговой аттестации
14.04.21 09:05

Украина решила тоже поиграть мускулами на границе с Россией
14.04.21 09:00

Коронавирус в Украине не снижает обороты – смертность продолжает зашкаливать
13.04.21 18:59

Главные новости за 13 апреля 2021 года
13.04.21 18:38

Байден сделал очень важное предложение Путину. Вспомнили и Украину
13.04.21 16:47

Киев вошел в десятку крупных городов с самым грязным воздухом
13.04.21 15:31

Россия направила в Черное море 15 военных кораблей
13.04.21 13:58

Киев может выйти из «красной» зоны карантина уже в ближайшее время
09.04.21 15:43

Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев
09.04.21 16:58

В ответ на просьбу Кличко Шмыгаль намекнул на его некомпетентность
09.04.21 18:59

Главные новости за 9 апреля 2021 года
09.04.21 16:50

Митрополит УПЦ объяснил, что необходимо для истинной веры
09.04.21 20:13

Украинцев предупредили о «потенциально опасных» заморозках
10.04.21 15:37

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса
10.04.21 14:55

Предстоятель УПЦ рассказал о монахе, подвиг которого он помнит всю жизнь
08.04.21 21:59

Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту
10.04.21 15:12

Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным, - Портников
09.04.21 15:27

Стерненко вышел на свободу
Фото и Видео
В Киеве продлили жесткий карантин
В Киеве продлили жесткий карантин
В Киеве продлили жесткий карантин
В Киеве продлили жесткий карантин
В Африке заживо сгорели десятки детей
В Африке заживо сгорели десятки детей
В Киеве эпично горели автомобили: опубликовано видео
В Киеве эпично горели автомобили: опубликовано видео
В Египте пассажиры автобуса сгорели заживо после столкновения с бензовозом
В Египте пассажиры автобуса сгорели заживо после столкновения с бензовозом
На Одесщине освободили иностранцев, которых держали в заложниках и пытали
На Одесщине освободили иностранцев, которых держали в заложниках и пытали
ДТП в Одессе: автомобиль превратился в груду металла – погиб человек
ДТП в Одессе: автомобиль превратился в груду металла – погиб человек
Появилось видео первого в мире верблюжьего светофора
Появилось видео первого в мире верблюжьего светофора
Далай-лама сделал неожиданное заявление по поводу женщин
Далай-лама сделал неожиданное заявление по поводу женщин
В Одессе водитель маршрутки избил «зайца»
В Одессе водитель маршрутки избил «зайца»
Североирландский футболист забил поистине уникальный гол
Североирландский футболист забил поистине уникальный гол
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.