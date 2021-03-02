Во Львове предприимчивые безбилетники под видом «челленджа» проверяли билеты у других пассажиров

Главное: Группа безбилетных пассажиров во Львове представлялась контролерами и проверяла проездные документы у других пользователей общественного транспорта.

Детали: Работники отдела контроля ЛКП «Львовэлектротранс» обнаружили безбилетных пассажиров, которые пытались избежать ответственности, представившись контролерами. Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя директора предприятия Виталия Баранского, во время выяснения обстоятельств стало известно, что лица не работают на предприятии и не имеют права проверять проездные документы у пассажиров.

«Совершив побег, нарушители в короткий срок были задержаны работниками Шевченковского отдела полиции Львова. Свое поведение объяснили, что это для челленджа», — рассказал Баранский.

Руководство ЛКП «Львовэлектротранс» обращается к пассажирам с просьбой соблюдать правила пользования городским электрическим транспортом во Львове, уважать труд каждого. Ведь от этого зависит качество перевозок, обновление и модернизация подвижного состава, и в целом улучшение качества перевозок.

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