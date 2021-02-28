Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»

«Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»

Александр Панько
28.02.21 12:01
234
«Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»

Главное: Египтянин Сейф аль-Адель может стать новым руководителем «Аль-Каиды». Новый лидер стремится наладить связи с «Исламским государством» и афганскими талибами, считают в британской разведке.

Детали: Новым главарем террористической организации «Аль-Каида» может стать египтянин Сейф аль-Адель. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники называют аль-Аделя «блестящим и безжалостным стратегом». Он уже получил прозвище «Меч возмездия».

Издание сообщает, что настоящий момент он пребывает в Иране. В прошлом аль-Адель служил в вооруженных силах Египта. Также он активно участвовал в деятельности организации на протяжении 30 лет.

Вашингтон назначил за его голову награду в 7,5 миллионов фунтов стерлингов после взрывов в посольстве США в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека.

За аль-Аделем давно следят спецслужбы США и Великобритании. Они уверены, что новый лидер намерен возродить «Аль-Каиду».

Высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп сказал изданию Mirror: «По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен».

Известно, что аль-Адель был одним из ведущих членов отряда личной охраны бен Ладена в Афганистане, названного «Черные гвардейцы» в честь цвета их шарфов.

Полковник Ричард Кемп считает, что аль-Адел может склонить ИГ и афганских талибов к сотрудничеству или даже слиянию.

В тему: Усама бен Ладен был уничтожен в результате спецоперации американских военных в ночь на 2 мая 2011 года.

В июне того же года международная террористической организации «Аль-Каида» назначила своим новым лидером Аймана аз-Завахири.

Тэги: Аль-Каида, мир, терроризм, Усама бен Ладен, терроисты

Комментарии

Статьи

28.02.21 10:15

Диана Анпилогова: между Голливудом и Кремниевой долиной

Автор: Макс Лёвин, для «Фраза»

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.02.21 09:55

Мимо «Брюгге» в 1/8 финала!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Отключение вещания телеканала «Перший Незалежний» – это полный провал и фиаско власти, – Костинский
27.02.21 18:13

Отключение вещания телеканала «Перший Незалежний» – это полный провал и фиаско власти, – Костинский

Автор: Гала Скляревская, «Детектор медиа»

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.02.21 12:01

«Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»
28.02.21 11:42

Американские ученые нашли подтверждение гипотезы вымирания динозавров на дне Мексиканского залива
28.02.21 00:55

Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман
27.02.21 18:16

Установление дня памяти св. Григора Нарекаци — очень важное событие, — украинский ученый
27.02.21 18:05

«Репортеры без границ» назвали санкции против каналов Медведчука «эскалацией информационной войны»
27.02.21 17:12

Да, мои счета заблокированы, но ни на работу партии, ни на мою повседневную жизнь это не повлияет – Медведчук
27.02.21 16:54

Виктор Медведчук: Акции неповиновения националистов – следствие беззакония власти и заигрывания с радикалами
27.02.21 13:22

Ученые из Техаса вплотную приблизились к разгадке одной из главных загадок эволюции человека
27.02.21 12:58

Названы фавориты и аутсайдеры Лиги Европы: что светит «Динамо» и «Шахтеру»?
27.02.21 12:49

COVID-19 в Украине набирает обороты: данные на 27 февраля
28.02.21 12:01

«Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»
27.02.21 12:49

COVID-19 в Украине набирает обороты: данные на 27 февраля
26.02.21 20:06

СНБО расширил санкции еще на десять предателей Украины
26.02.21 19:00

Главные новости за 26 февраля 2021 года
26.02.21 14:20

Лига Европы: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала
26.02.21 12:12

Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации
26.02.21 11:41

В Киеве подросток выбросился из окна лицея
26.02.21 10:38

Россия может напасть на Украину и страны Балтии, – разведка
26.02.21 10:36

COVID-19 продолжает массово убивать украинцев: данные на 26 февраля
26.02.21 09:38

В Украине участились случаи попыток суицидов среди подростков. Очередной произошел на Полтавщине
27.02.21 17:12

Да, мои счета заблокированы, но ни на работу партии, ни на мою повседневную жизнь это не повлияет – Медведчук
28.02.21 00:55

Совершено нападение на известную актрису Николь Кидман
27.02.21 16:54

Виктор Медведчук: Акции неповиновения националистов – следствие беззакония власти и заигрывания с радикалами
27.02.21 18:05

«Репортеры без границ» назвали санкции против каналов Медведчука «эскалацией информационной войны»
27.02.21 18:16

Установление дня памяти св. Григора Нарекаци — очень важное событие, — украинский ученый
27.02.21 13:22

Ученые из Техаса вплотную приблизились к разгадке одной из главных загадок эволюции человека
27.02.21 12:49

COVID-19 в Украине набирает обороты: данные на 27 февраля
27.02.21 11:30

Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
27.02.21 12:58

Названы фавориты и аутсайдеры Лиги Европы: что светит «Динамо» и «Шахтеру»?
27.02.21 11:49

Ученые обнаружили в глубинах космоса совершенно новый вид звезд
Фото и Видео
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше
В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
В Черкассах учительницу обвиняют в «травле» детей
Добкин и Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире
Добкин и Береза устроили матерную перепалку в прямом эфире
Появилось видео странного взрыва в России
Появилось видео странного взрыва в России
Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации
Что-то пошло не так... В Украине зафиксированы первые «неблагоприятные события» после вакцинации
«Кормить свиней не собираюсь...» В криворожской школе разгорелся скандал из-за переписки в родительском чате
«Кормить свиней не собираюсь...» В криворожской школе разгорелся скандал из-за переписки в родительском чате
На Волыни женщина родила за рулем автомобиля, не успев доехать в больницу
На Волыни женщина родила за рулем автомобиля, не успев доехать в больницу
Врачи назвали новые симптомы мутировавшего коронавируса, который распространяется на Закарпатье
Врачи назвали новые симптомы мутировавшего коронавируса, который распространяется на Закарпатье
В Киеве у маршрутки на ходу отлетело колесо
В Киеве у маршрутки на ходу отлетело колесо
Стало известно, кто получил первую вакцину от COVID-19 в Киеве
Стало известно, кто получил первую вакцину от COVID-19 в Киеве
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.