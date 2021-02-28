«Аль-Каида» может получить «нового бен Ладена»

Главное: Египтянин Сейф аль-Адель может стать новым руководителем «Аль-Каиды». Новый лидер стремится наладить связи с «Исламским государством» и афганскими талибами, считают в британской разведке.

Детали: Новым главарем террористической организации «Аль-Каида» может стать египтянин Сейф аль-Адель. Об этом сообщает Daily Mail.

Источники называют аль-Аделя «блестящим и безжалостным стратегом». Он уже получил прозвище «Меч возмездия».

Издание сообщает, что настоящий момент он пребывает в Иране. В прошлом аль-Адель служил в вооруженных силах Египта. Также он активно участвовал в деятельности организации на протяжении 30 лет.

Вашингтон назначил за его голову награду в 7,5 миллионов фунтов стерлингов после взрывов в посольстве США в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека.

За аль-Аделем давно следят спецслужбы США и Великобритании. Они уверены, что новый лидер намерен возродить «Аль-Каиду».

Высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп сказал изданию Mirror: «По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен».

Известно, что аль-Адель был одним из ведущих членов отряда личной охраны бен Ладена в Афганистане, названного «Черные гвардейцы» в честь цвета их шарфов.

Полковник Ричард Кемп считает, что аль-Адел может склонить ИГ и афганских талибов к сотрудничеству или даже слиянию.

В тему: Усама бен Ладен был уничтожен в результате спецоперации американских военных в ночь на 2 мая 2011 года.

В июне того же года международная террористической организации «Аль-Каида» назначила своим новым лидером Аймана аз-Завахири.