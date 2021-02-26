Россия может напасть на Украину и страны Балтии, – разведка

Главное: По информации эстонской разведки, Россия может предпринять попытку нападения на Украину и страны Балтии с территории Беларуси, которая является буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении.

Детали: Эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором допускается нападение российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на руководителя разведки Мика Марана.

«Если Россия увидит, что протестующие близки к победе, тогда мы не можем исключить военное вмешательство России, поскольку Республика Беларусь чрезвычайно важна для России в стратегическом плане», – говорится в отчете.

По данным эстонской разведки, в результате политического кризиса 2020 Беларусь стала военным округом России, и сейчас этот «белорусский военный округ» представляет непосредственную угрозу для своих ближайших соседей с НАТО.

Эстонская разведка считает, что нападение российских войск на Украину и страны Балтии по территории Беларуси от потенциальной угрозы становится реальным.

«Учитывая географическое расположение и территориальный охват, Беларусь является необходимым буферной зоной для России и выполняет свои задачи на западном стратегическом направлении. Во время кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и разместить там свои войска, перекрывая доступ НАТО в коридор Сувалки, который обеспечивает движение в воздушном пространстве соседних стран и налаживания наземной связи с Калининградской областью России», – считают в Эстонии.

В тему: В феврале минувшего года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что захват Украины может привести к внутреннему жесткому конфликту в РФ.