В Церкви презентовали полное собрание архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году

Главное: В сборнике освещены исследования о взаимоотношениях Москвы, Киева и Константинополя в период передачи Киевской Митрополии в 1686 году.

Детали: В Киеве на XII Международной научно-практической конференции в КДА представили издание «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1678-1686 гг. Исследования и документы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, издание считается полным собранием архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году.

Презентацию провел заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, профессор КДА протоиерей Николай Данилевич.

В сборнике освещены исследования о взаимоотношениях Москвы, Киева и Константинополя в период передачи Киевской Митрополии в 1686 году. Документы, содержащиеся в издании, не дают оснований говорить об ограниченном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией. Напротив, в текстах явно сказано, что Московскому Патриарху Иоакиму передается без ограничений право рукополагать киевских митрополитов, это право принадлежит его преемникам и в целом «митрополия Киевская пусть будет подчинена святому патриаршему престолу Московскому».

Издание является полной и исчерпывающей выборкой из архивов с 1676-1686 гг. в вопросе о присоединении Киевской Митрополии к Русской Церкви. Значительная часть документов впервые введена в научный оборот. Всего издание содержит 246 документов.

Предисловие к сборнику подготовил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион направил приветственное слово, в котором поблагодарил организаторов презентации и выразил надежду на то, что «выход в свет сборника „Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью 1678-1686 гг. Исследования и документы“ послужит на пользу всем, кто интересуется объективным взглядом на описанное в нем историческое событие».

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