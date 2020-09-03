Операция «Урожай»: единоличники задекларировали 48 млн грн полученных доходов от обработки земельных участков Донетчины

Как сообщило Главное управление ГНС в Донецкой области, в рамках операции «Урожай» подразделения администрирования налогов и сборов с физических лиц ГУ ГНС в Донецкой области кроме организации контроля за реальным состоянием выплаты зарплаты работникам, занятым в аграрном производстве на всех этапах, еще и выявляют нелегальных наемных работников, которые достаточно часто работают в этой сфере без оформления должным образом трудовых отношений.

Как сообщает FromUA, лишь легальное рабочее место дает право на получение социальных выплат в случае потери работоспособности и достойное пенсионное обеспечение в будущем.

По результатам проведенной инвентаризации пользователей земельных участков площадью свыше 2,0 гектаров было установлено более 94 тысяч лиц, имеющих такие земельные участки в собственности и/или аренде общей площадью 527 тыс. гектаров. Из них почти 85 тыс. граждан сдают земли в аренду (общей площадью почти 449 тыс. гектаров) и приблизительно 10,4 тыс. — самостоятельно обрабатывают земли (78 тыс. гектаров).

Как прокомментировала руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в ходе кампании декларирования в 2020 году гражданами, которые единолично обрабатывают земельные участки свыше 2 гектаров с целью получения дохода, подано почти 8 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, сумма задекларированных доходов составила 48 млн грн, задекларированные обязательства по налогу на доходы физических лиц и военному сбору соответственно — 8,6 млн грн и 0,7 млн гривен.

ГУ ГНС в Донецкой области напоминает, что регистрация субъектами хозяйствования — это надежный путь для детенизации отношений в аграрном секторе и легализации использования земель.