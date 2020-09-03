Трамп придумал способ перехитрить Байдена

Главное: Президент США Дональд Трамп предложил жителям Северной Каролины голосовать дважды на грядущих выборах главы государства. Он объяснил свой хитрый план.

Детали: Президент США Дональд Трамп придумал хитрый план, чтобы обыграть демократа Джо Байдена на будущих выборах главы государства, которые должны состояться 3 ноября. Он объяснил, в чем его суть.

Так, американский лидер предложил жителям Северной Каролине голосовать дважды: по почте и лично.

Дональд Трамп, прибыв в штат, заявил: «Пусть люди отправят бюллетень по почте и пусть они придут голосовать, и если их система так хороша, как они говорят, тогда, очевидно, они не смогут проголосовать. Если их голос не будет посчитан, то они смогут проголосовать».

Стоит отметить, что по законам штата двойное голосование на выборах или голосование более чем на одном участке «с намерением совершить мошенничество», считается уголовным преступлением.

Идея голосования по почте исходит от Демократической партии, которая оправдывает такой способ участия в выборах пандемией коронавируса.

В тему: 3 сентября 2020 года мы писали, что президент Венесуэлы заявил, что Трамп заказал его убийство.

2 сентября 2020 года сообщалось, что Трамп сделал Байдену очень пикантное предложение.