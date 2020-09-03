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В ООН подсчитали общее количество жертв с начала боевых действий на Донбассе

Автор: «Фраза»
03.09.20 14:33
309
В ООН подсчитали общее количество жертв с начала боевых действий на Донбассе

Главное: С начала боевых действий на Донбассе общее количество жертв составило 42-44 тысячи человек. Из них убитых — 13100-13300 человек.

Детали: Несмотря на введенный режим тишины на Донбассе, в зоне ООС продолжают гибнуть люди. Общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 31 июля 2020 года составило, по данным ООН, 42 — 44 тысячи человек, из них убитых более 13 тысяч.

Отметим, что в ООН жертвами называют не только погибших, но и раненых, сообщает «Радио Свобода».

Как пишет издание, среди 13100-13300 убитых — не менее 3367 гражданских лиц, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014. В это число входят примерно 4150 украинских военных и около 5700 членов незаконных вооруженных формирований. Ранено 29,5-33,5 тысячи человек, в том числе 9,7-10,7 украинских военнослужащих.

По данным ООН, всего за весь период конфликта ранения среди гражданских лиц составляют около 25−26 процентов от общего количества ранений.

В 2019–2020 годах до 40 процентов смертей военных в зоне ООС на Донбассе были следствием болезней, убийств, самоубийств, дорожных инцидентов и других причин, не связанных с боями.

В тему: В декабре минувшего года в ООН назвали точное число жертв войны на Донбассе среди мирного населения.

Тэги: жертвы, ООН, война, Донбасс, боевые действия, новости Украины

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