Зеленский попытался назначить своему отцу пожизненную стипендию

Главное: Президет Владимир Зеленский подготовил проект указа о назначении пожизненных стипендий пяти выдающимся деятелям образования. В их числе оказался и его отец Александр. Кабмин не стал рассматривать документ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский попытался назначить пожизненную стипендию своему отцу — заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Как сообщает Страна.ua, в правительство был внесен проект указа о присвоении пожизненной государственной стипендии пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому.

Утверждается, что в соответствии с документом размер выплат составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2568 грн.

В итоге, по данным издания, Кабинет министров Украины снял вопрос с повестки.

В тему: В сентябре 2013 года президент Украины Виктор Янукович назначил пожизненные государственные стипендии пяти выдающимся деятелям культуры и искусства, достигшим 70-летнего возраста.